Генетична реінкарнація: учені розповіли, що впливає на успадкування зовнішності наших предків

Нашу планету населяють мільярди людей, деякі з яких схожі один на одного, перебуваючи на різних кінцях світу. У декого з них навіть є спільні предки, які дали їм таку зовнішність, проте причина таких випадків сягає далеко вглиб еволюції.

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Подібність між членами сім'ї, чи то батьки і діти, чи то більш далекі родичі, давно привертає увагу вчених усього світу. У той час як деякі сім'ї мають разюче схожі риси обличчя, інші демонструють малу фізичну схожість. Природна цікавість до того, як формується наша зовнішність, змушує замислитися над тим, що саме впливає на наші риси обличчя. Саме тому дослідники вирішили розповісти про ключові фактори, які вирішують наскільки ми будемо схожі з нашими родичами або відрізнятимемося від них, пише Discover Magazine.

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Хоча відомо, що генетика відіграє важливу роль, навколишнє середовище також робить свій внесок у те, який ми маємо вигляд. Риси обличчя людей насамперед визначаються генетикою. Дослідження, проведені такими вченими, як Джон Р. Шаффер, професором генетики людини з Піттсбурзького університету, виявили сотні генів, пов'язаних із рисами обличчя, але це лише мала частина — приблизно 14% від загальної кількості генів, які можуть впливати на будову обличчя.

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Його колега Сет Вайнберг, співдиректор Центру черепно-лицьової та зубощелепної генетики того самого університету, зазначає, що, хоча в нас є певне розуміння, багато чого ще залишається невивченим. Генетичне успадкування є найвищою мірою полігенним, тобто багато генів роблять внесок у різні аспекти розвитку обличчя, тому члени сім'ї можуть мати спільні риси, як-от ніс дідуся чи підборіддя батьків, незважаючи на складність генетичних взаємодій.

Дослідження спадковості, особливо за участю близнюків, показують, що до 80% наших рис обличчя передаються у спадок. Дослідження Шаффера також підкреслює збіг генів, які формують обличчя і мозок у процесі розвитку, вказуючи на "біологічний перехресний зв'язок" між ними. Незважаючи на великі дослідження, досі незрозуміло, хто з батьків має більший вплив на риси обличчя дитини, і вчені, такі як Вайнберг, визнають, що такі дослідження перебувають у зародковому стані.

Однак генетика — не єдиний чинник. Вплив навколишнього середовища також відіграє певну роль у формуванні наших облич. Професор Бенедикт Халлгрімссон з Університету Калгарі наголошує, що такі чинники, як недоїдання, можуть призвести до помітних відмінностей у будові обличчя, причому люди, які страждають від них, часто здаються старшими або вищими, ніж за нормального харчування. Крім того, вплив токсинів навколишнього середовища, особливо під час вагітності, може змінити розвиток обличчя. Це додає ще один рівень складності в розуміння того, як зовнішні чинники і гени взаємодіють для створення наших унікальних рис.

Питання про те, чому члени сім'ї мають однаковий вигляд, незважаючи на величезну кількість задіяних генів, залишається частково без відповіді. Дослідники, подібні до Халлгрімссона, дивуються тому, як тисячі генів можуть сприяти формуванню таких специфічних рис обличчя, як ніс або щелепна лінія. Проте, ці закономірності успадкування зберігаються, відображаючи величезну роль генетичної спадщини в нашій зовнішності.

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