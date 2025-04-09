Син допоміг матері переставити меблі та знайшов схованку з лотерейними білетами: скільки він виграв

Спільне прибирання в будинку обернулося удачею: син і мати поділили виграш у 50 тисяч доларів.

Related video

Про це пише UPI.

Житель штату Мериленд (США), який допомагав своїй мамі пересувати меблі, виявив схованку з лотерейними білетами, і один із них виявився виграшем у 50 000 доларів.

Чоловік із Ноттінгема натрапив на невелику стопку давно забутих білетів, які спочатку призначалися для поповнення запасів.

"Я сказав мамі, що в мене тут є кілька скретч-квитків. Потім запитав чи можна їх перевірити", — згадує гравець.

Мати чоловіка дозволила йому взяти квитки додому, при цьому домовившись, що будь-який виграш вони розділять між собою.

Житель штату Меріленд із чеком на 50 тисяч доларів Фото: Maryland Lottery

За словами гравця, вони з дружиною перевірили квитки у себе вдома і виявили, що один із них приніс 6 доларів, інший був із виграшем у 15 доларів, а останній білет, Holiday Luck Doubler за 5 доларів, подарував їм 50 000 доларів.

Чоловік дотримав своєї згоди і розділив призові гроші з матір'ю. За його словами, його частка піде на те, щоб назбирати на будинок і розплатитися з боргами — зокрема з тими, які він заборгував матері.

"Тож у підсумку вона отримає більше", — додав він.

Раніше Фокус повідомляв, що безробітний чоловік став мільйонером після віщого сну. Житель округу Юніон, Нью-Джерсі (США), виявився володарем джекпоту в розмірі 1,5 мільйона доларів після того, як приємне сновидіння підштовхнуло його купити лотерейний квиток.

Також стало відомо, що мільйонер розповів, як думають і діють успішні люди. Фінансова грамотність для Раміта Сеті починається не з таблиць і обмежень, а з розуміння того, як насправді працюють гроші. Він говорить про звички, які допомогли йому самому вибудувати шлях до добробуту.