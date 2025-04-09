Сын помог матери переставить мебель и нашел тайник с лотерейными билетами: сколько он выиграл
Совместная уборка в доме обернулась удачей: сын и мать поделили выигрыш в 50 тысяч долларов.
Об этом пишет UPI.
Житель штата Мэриленд (США), помогавший своей маме передвигать мебель, обнаружил тайник с лотерейными билетами, и один из них оказался выигрышем в 50 000 долларов.
Мужчина из Ноттингема наткнулся на небольшую стопку давно забытых билетов, которые изначально предназначались для пополнения запасов.
"Я сказал маме, что у меня тут есть несколько скретч-билетов. Затем спросил можно ли их проверить", — вспоминает игрок.
Мать мужчины разрешила ему взять билеты домой, при этом договорившись, что любой выигрыш они разделят между собой.
По словам игрока, они с женой проверили билеты у себя дома и обнаружили, что один из них принес 6 долларов, другой был с выигрышем в 15 долларов, а последний билет, Holiday Luck Doubler за 5 долларов, подарил им 50 000 долларов.
Мужчина сдержал свое согласие и разделил призовые деньги с матерью. По его словам, его доля пойдет на то, чтобы накопить на дом и расплатиться с долгами — в том числе с теми, которые он задолжал матери.
"Так что в итоге она получит больше", — добавил он.
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