22 июня 2023 года: Кириллов день — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя ссориться и носить черную одежду.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память святителя Кирилла, патриарха Александрийского. Он управлял церковью 32 года, всеми силами защищал христианскую веру и боролся с еретиками и иудеями. Также Кирилл написал Толкования на Евангелия от Луки, от Иоанна, Послания апостола Павла к Коринфянам и Евреям и апологию в защиту христианства.
Также 22 июня в Украине — День скорби и памяти жертв войны.
Что нельзя делать 22 июня:
- ссориться;
- носить черную одежду;
- делиться планами.
Народные приметы и поверья:
- утром много росы — к хорошему урожаю;
- вороны раскричались — ждите дождь;
- муравьи стали активными — к хорошей погоде;
- звездная ночь — хорошо уродят грибы.
День ангела празднуют:
Кирилл, Александр, Иван, Алексей, Марианна, Мария.
Родились в этот день:
1949 год — Мерил Стрип, американская актриса, обладательница множества наград, включая три премии "Оскар";
1981 год – Сергей Притула, украинский телеведущий, актер.
Также в этот день:
1671 год — Османская империя объявляет войну Речи Посполитой;
1889 год — немецкая империя первой в Европе вводит пенсии по старости;
1910 год — открывают первую в Европе воздушную пассажирскую линию Фридрихсгафен-Дюссельдорф, на которой курсирует дирижабль "Германия".