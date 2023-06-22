22 июня 2023 года: Кириллов день — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя ссориться и носить черную одежду.

Related video

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память святителя Кирилла, патриарха Александрийского. Он управлял церковью 32 года, всеми силами защищал христианскую веру и боролся с еретиками и иудеями. Также Кирилл написал Толкования на Евангелия от Луки, от Иоанна, Послания апостола Павла к Коринфянам и Евреям и апологию в защиту христианства.

Также 22 июня в Украине — День скорби и памяти жертв войны.

Что нельзя делать 22 июня:

ссориться;

носить черную одежду;

делиться планами.

Народные приметы и поверья:

утром много росы — к хорошему урожаю;

вороны раскричались — ждите дождь;

муравьи стали активными — к хорошей погоде;

звездная ночь — хорошо уродят грибы.

День ангела празднуют:

Кирилл, Александр, Иван, Алексей, Марианна, Мария.

Родились в этот день:

1949 год — Мерил Стрип, американская актриса, обладательница множества наград, включая три премии "Оскар";

1981 год – Сергей Притула, украинский телеведущий, актер.

Также в этот день:

1671 год — Османская империя объявляет войну Речи Посполитой;

1889 год — немецкая империя первой в Европе вводит пенсии по старости;

1910 год — открывают первую в Европе воздушную пассажирскую линию Фридрихсгафен-Дюссельдорф, на которой курсирует дирижабль "Германия".