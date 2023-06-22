22 червня 2023: Кирилів день — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна сваритися та носити чорний одяг.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святителя Кирила, патріарха Олександрійського. Він керував церквою 32 роки, захищав християнську віру та боровся з єретиками та іудеями. Також Кирило написав Тлумачення на Євангелія від Луки, від Іоанна, Послання апостола Павла до Коринтян та Євреїв та апологію на захист християнства.

Також 22 червня в Україні — День скорботи та пам'яті жертв війни.

Що не можна робити 22 червня:

сваритися;

носити чорний одяг;

ділитися планами.

Народні прикмети та повір'я:

вранці багато роси – до хорошого врожаю;

ворони розкричалися — чекайте на дощ;

мурахи стали активними — на хорошу погоду;

зоряна ніч — добре вродять гриби.

День ангела святкують:

Кирило, Олександр, Іван, Олексій, Маріанна, Марія.

Народилися цього дня:

1949 рік — Меріл Стріп, американська актриса, володарка безлічі нагород, включаючи три премії "Оскар";

1981 рік – Сергій Притула, український телеведучий, актор.

Також у цей день:

1671 рік — Османська імперія оголошує війну Речі Посполитої;

1889 рік — німецька імперія першою в Європі вводить пенсії по старості;

1910 рік — відкривають першу в Європі повітряну пасажирську лінію Фрідріхсгафен-Дюссельдорф, на якій курсує дирижабль "Німеччина".