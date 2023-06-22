Биде и прочие вещи из бывшего дома Бейонсе продают фанатам на аукционе

Предметы обстановки раньше украшали сдаваемый в аренду дом Бейонсе и ее мужа в Лос-Анджелесе.

На продажу на eBay выставлен ряд предметов из бывшего сдаваемого в аренду дома Джей Зи и Бейонсе, в том числе биде из резиденции. Суперзвезды подписали годичный договор аренды дома в Холмби-Хиллз в Лос-Анджелесе, но потом съехали. Так что их вещи теперь предлагают фанатам, которых может заинтересовать звездная сантехника. Об этом пишет TMZ.

Компания Eric's Architectural Salvage LA продает биде, дверные рамы и окна. Владельцы дома отремонтировали имущество, и перечисленные предметы перешли во владение главы компании в 2017 году.

Фото: Скриншот

Фанаты могут приобрести биде и двери Фото: Скриншот

Eric's Architectural Salvage покупает товары у компаний, занимающихся сносом домов и у застройщиков, которые делают ремонты.

Продажа биде и прочих "артефактов" состоялась всего через несколько недель после того, как артисты купили мега-особняк в Малибу за 200 миллионов долларов.

Так, биде с золотой фурнитурой можно купить за 2400 долларов, оконные рамы — по цене 3600 долларов.

Арочные двустворчатые двери-гармошки продаются по цене 6400 долларов.

Дом, который все это украшало, Бейонсе и Джей Зи снимали в 2015 году за 150 000 долларов в месяц.

Дом, который арендовали Бейонсе и Джей Зи Фото: tmz

Они арендовали дом с семью спальнями с февраля 2015 года по декабрь того же года. Позже владельцы продали дом за 30 миллионов долларов. А Бейонсе с мужем купили свой мега-особняк за 200 миллионов долларов.

Сделка вошла в историю недвижимости, так как имение стало самым дорогим домом, когда-либо проданным в штате Калифорния.

Это вторая самая дорогая сделка в истории Соединенных Штатов после продажи квартиры в Центральном парке в Нью-Йорке за 238 миллионов долларов, купленной гигантом хедж-фонда Кеном Гриффином в 2019 году.

Роскошный дом Бейонсе находится на утесе с видом на Тихий океан в районе Парадайз-Коув, также метко прозванном Улицей миллиардеров.

Дом из бетона и стекла был спроектирован японским мастером-архитектором Тадао Андо, который также работал над домом Канье Уэста в Малибу.

Напомним, ранее Бейонсе появилась на дебютном показе Фаррелла Уильямса для Louis Vuitton в Париже.