Шакира решила нанести новый удар по Жерару Пике: что задумала певица

Артистка не собирается прощать предательство своему бывшему.

45-летняя колумбийская певица Шакира может стать символом изощренной женской мести за измены и предательство. Артистка, которая выпустила уже не один трек, посвященный ее разрыву с футболистом Жераром Пике, готовит для него новую неприятность. В превью своей новой песни "Empty Cup" она снова расскажет о прошлых отношениях. Звезда опубликовала в Instagram шестисекундный клип из нового трека, в котором фанаты успеди расслышать отсылки к неверному спортсмену.

"Ты всегда занят таким большим количеством дел. Было бы неплохо, любовь моя, немного досуга. Расслабься здесь, на диване, и удели мне внимание. Звонит телефон, возьми меня за руку. Я знаю, что ты горячий, но я намного горячее", – поет она.

Шакира собирается выпустить свою новую песню, которую она спродюсировала с Мануэлем Туризо, 29 июня.

"На часах русалки" – подписала Шакира свой пост.

Позже она добавила видео со съемок клипа, где видно, как ловко она справляется с доской для серфинга.

Певица и футболист расстались в прошлом году после 11 лет совместной жизни, и с тех пор спортсмена обвиняют в измене ей. Шакира заподозрила бывшего в романе на стороне, когда обнаружила, что банку клубничного варенья съели, пока ее не было. Звезда знала, что Жерар и их дети не любят клубничное варенье, и поэтому она подозревала, что кто-то еще был в их доме в ее отсутствие.

Затем Шакира упомянула об этом в музыкальном видео для своего сингла Te Felicito в апреле, в котором был показан клип с головой ее соавтора Рау Алехандро в открытом холодильнике.

Бывшая свекровь Шакиры приветствовала новый роман сына со студенткой Кларой Чиа Марти. Более того, влюбленные намерены пожениться. Пара обнародовала свой роман в прошлом году после расставания футболиста с Шакирой, и теперь источники утверждают, что они планируют поделиться новостью о своей помолвке 24 июня. Объявление будет сделано в другую важную для Пике дату — свадьбу его брата Марка, который женится на своей возлюбленной детства Марии в этот день.

Ранее Фокус писал, что Шакира откровенно рассказала о своих отношениях с Жераром Пике.