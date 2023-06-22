Бритни Спирс примирилась с сестрой после длительной вражды
За несколько недель до этого артистка примирилась с мамой.
41-летняя американская певица Бритни Спирс примирилась с сестрой после длительной вражды. Об этом она сообщила в Instagram.
Артистка накануне опубликовала видео, на котором она танцует на яхте со своим мужем Сэмом Асгари.
В длинной подписи Спирс рассказала, что она навестила свою сестру на прошлой неделе на съемочной площадке своего фильма Paramount+ "Зои 102".
"Было приятно навестить мою сестру на съемочной площадке на прошлой неделе!!! Я очень скучала по вам, друзья!!! Верные девушки остаются дома, но так приятно навестить семью😌 !!!" — написала 41-летняя Бритни.
"Это первый отпуск для меня и Хесама за год", — добавила она, используя настоящее имя Асгари.
Обладательница Грэмми добавила: "Я такая благословенная, и теперь я собираюсь играть королеву чирв 😜 !!!! Обычно это испанская правая мама😏 !!! Должна ли я отныне изучать французский??? латиницу??? португальский или немецкий??? Нет, я не знаю 🤷🏼♀️, потому что я не разговариваю на английском".
В то время как Спирс оставалась молчаливой о том, как прошла их встреча, мама пары, Линн Спирс, как сообщается, на этой неделе "умоляла" Бритни помириться с ее младшей сестрой.
"Они оба склоняются к "да". Линн знает, что Бритни скучает по сестре, и она сказала ей, что это чувство, очевидно, взаимно", — сообщал инсайдер.
Сестринская встреча состоялась всего через несколько недель после того, как Бритни помирилась со своей мамой впервые за много лет.
Напомним, Бритни Спирс отправилась на отдых с мужем.
Также Фокус писал о том, что Бритни Спирс, вероятно, употребляет тяжелые наркотики.