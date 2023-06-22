50-летняя первая леди Южной Кореи посетила Париж в элегантном черно-белом ансамбле (фото)

Президентская чета прибыла в Европу.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель и его жена Ким Кон Хи посетили Париж в рамках официальной встречи с Эммануэлем Макроном и первой леди Франции. Об этом пишут корейские СМИ.

50-летняя первая леди Южной Кореи и ее французская коллега Брижит Макрон обсудили укрепление культурных и художественных обменов во время дружеского обеда, который состоялся в Елисейском дворце в Париже.

Визит состоялся во время двусторонней встречи президента Юн Сук Еля и президента Франции Эммануэля Макрона в тот же день. Президентская чета Кореи посетила Францию для участия в генеральной ассамблее Международного выставочного бюро (BIE) в поддержку заявки Пусана на Всемирную выставку 2030 года.

Президентские супруги Франции и Южной Кореи Фото: Getty Images

Для визита в Европу первая леди Южной Кореи выбрала элегантный черно-белый ансамбль. Тем временем ее муж был в классическом костюме с белой рубашкой и синим галстуком.

Брижит Макрон выбрала образ в светлых оттенках. А Эммануэль Макрон предложил создать во Франции сад в корейском стиле.

Брижит и Эммануэль Макрон Фото: Getty Images

Юн Сок Ель и Ким Кон Хи поженились в 2012 году. Первая леди предпочитает титул "жена президента". Она моложе своего мужа на 12 лет. Детей у супругов нет.

Президент Южной Кореи и его жена Фото: Getty Images

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Напомним, 50-летняя жена президента Южной Кореи поразила молодым видом.

Также Фокус писал о встрече первых леди Украины и Южной Кореи.