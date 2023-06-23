23 июня 2023 года: епископа Тимофея — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя злиться и брать деньги взаймы.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь почитает память священномученика Тимофея, который был епископом в городе Пруссы во времена правления императора Юлиана. Бог подарил Тимофею дар чудотворения и прозорливости за его благочестивые дела. Но императору не нравились успехи Тимофея, за что епископ был брошен в тюрьму, а позже ему отрубили голову.
Что нельзя делать 23 июня:
- злиться;
- брать и давать взаймы;
- смотреть в чужие окна;
- попадать под лучи луны.
Народные приметы и поверья:
- засуха считается плохой приметой;
- птицы с утра чистят перышки — ждите дождь;
- пауки спрятались — к резкой перемене погоды.
День ангела празднуют:
Александр, Алексей, Василий, Иван, Тимофей, Антонина.
Родились в этот день:
1972 год – Зинедин Зидан, французский футболист, чемпион мира 1998 года.
Также в этот день:
1868 год — Кристофер Шоулз из штата Висконсин патентует печатную машинку;
1888 год — в Киеве открывают памятник Богдану Хмельницкому;
1917 год — на II-м Всеукраинском военном съезде в Киеве провозгласили I Универсал Украинского Центрального Совета;
1987 год — Сергей Бубка устанавливает мировой рекорд в прыжках с шестом — 6 м 3 см;
1990 год — начинается возвращение крымских татар на Родину;
2022 год — Европейский Совет официально предоставляет Украине и Молдове статус кандидата на вступление в ЕС.