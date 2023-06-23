23 июня 2023 года: епископа Тимофея — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя злиться и брать деньги взаймы.

Related video

Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь почитает память священномученика Тимофея, который был епископом в городе Пруссы во времена правления императора Юлиана. Бог подарил Тимофею дар чудотворения и прозорливости за его благочестивые дела. Но императору не нравились успехи Тимофея, за что епископ был брошен в тюрьму, а позже ему отрубили голову.

Что нельзя делать 23 июня:

злиться;

брать и давать взаймы;

смотреть в чужие окна;

попадать под лучи луны.

Народные приметы и поверья:

засуха считается плохой приметой;

птицы с утра чистят перышки — ждите дождь;

пауки спрятались — к резкой перемене погоды.

День ангела празднуют:

Александр, Алексей, Василий, Иван, Тимофей, Антонина.

Родились в этот день:

1972 год – Зинедин Зидан, французский футболист, чемпион мира 1998 года.

Также в этот день:

1868 год — Кристофер Шоулз из штата Висконсин патентует печатную машинку;

1888 год — в Киеве открывают памятник Богдану Хмельницкому;

1917 год — на II-м Всеукраинском военном съезде в Киеве провозгласили I Универсал Украинского Центрального Совета;

1987 год — Сергей Бубка устанавливает мировой рекорд в прыжках с шестом — 6 м 3 см;

1990 год — начинается возвращение крымских татар на Родину;

2022 год — Европейский Совет официально предоставляет Украине и Молдове статус кандидата на вступление в ЕС.