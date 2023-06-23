23 червня 2023 року: єпископа Тимофія — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна злитися і брати гроші в борг.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять священномученика Тимофія, який був єпископом у місті Прусси за часів правління імператора Юліана. Бог подарував Тимофію дар чудотворення і прозорливості за його благочестиві справи. Але імператору не подобалися успіхи Тимофія, за що єпископа кинули до в'язниці, а пізніше йому відрубали голову.

Що не можна робити 23 червня:

злитися;

брати і давати в борг;

дивитися в чужі вікна;

потрапляти під місячне світло.

Народні прикмети та повір'я:

посуха вважається поганою прикметою;

птахи зранку чистять пір'ячко — чекайте на дощ;

павуки сховалися — до різкої зміни погоди.

День ангела святкують:

Олександр, Олексій, Василь, Іван, Тимофій, Тимофій, Антоніна.

Народилися в цей день:

1972 рік — Зінедін Зідан, французький футболіст, чемпіон світу 1998 року.

Також цього дня:

1868 рік — Крістофер Шоулз зі штату Вісконсин патентує друкарську машинку;

1888 рік — у Києві відкривають пам'ятник Богдану Хмельницькому;

1917 рік — на II-му Всеукраїнському військовому з'їзді в Києві проголосили I Універсал Української Центральної Ради;

1987 рік — Сергій Бубка встановлює світовий рекорд у стрибках із жердиною — 6 м 3 см;

1990 рік — починається повернення кримських татар на Батьківщину;

2022 рік — Європейська Рада офіційно надає Україні та Молдові статус кандидата на вступ до ЄС.