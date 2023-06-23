Дочь принцессы Маргарет с мужем прибыла на Royal Ascot (фото)

Сара Чатто впервые за долгое время вышла в свет.

59-летняя леди Сара Чатто посетила Royal Ascot 2023 в компании своего мужа. Об этом пишет Daily Mail.

Дочь покойной принцессы Маргарет выбрала пастельно-желтый ансамбль, когда сидела в королевской процессии на ипподроме в Беркшире. К наряду она добавила жемчужное колье и серьги, завершив образ традиционной для такого события шляпкой.

К леди Саре Чатто присоединился ее муж Даниэль Чатто, 66 лет, а ее брат, граф Сноудон, ехал в первой карете с королем Чарльзом III и королевой Камиллой. Муж племянницы королевы Елизаветы II был в черном классическом костюме и шляпе "Цилиндр".

Принцесса Анна и сэр Тимоти Лоуренс также присутствовали, а Зара и Майк Тиндалл пропустили процессию, чтобы прибыть раньше.

Сара Чатто с мужем Даниэлем на Royal Ascot 2023 Фото: Getty Images

59-летняя художница обула каблуки кремового оттенка, которые подходили к шляпе с широкими полями.

Дочь принцессы Маргарет повторила свой образ с коронации Чарльза III 6 мая 2023 года, выбрав пастельные оттенки.

Леди Сара Чатто на коронации Чарльза III Фото: Getty Images

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Напомним, внучка принцессы Маргарет строит модельную карьеру.

Также Фокус писал об образе леди Сары Чатто на похоронах королевы Елизаветы ІІ в сентябре 2022 года. Она продемонстрировала брошь покойной матери.