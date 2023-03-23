Внучка принцессы Маргарет дебютировала, как модель

Леди Маргарита Армстронг-Джонс появилась на обложке модной "библии" Tatler в преддверии своего 21-летия.

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Леди Маргарита Армстронг-Джонс, единственная внучка принцессы Маргарет и единственная внучатая племянница покойной королевы Елизаветы, дебютировала, как модель, появившись на обложке нового номера Tatler в преддверии своего 21-го дня рождения. Об этом пишет Daily Mail.

Леди Маргариту называют копией ее бабушки. В очереди на престол она занимает 26 место. Не смотря на свое происхождение и на статус любимицы покойной королевы леди Маргарита живет в Париже, где, не опасаясь быть узнанной, спокойно может кататься на велосипеде и гулять по улицам.

Она живет вместе с друзьями, изучает ювелирное дело и фотографию.

Леди Маргарита Армстронг-Джонс

Ее покойный дед был известным фотографом-портретистом Энтони, графом Сноудоном, который был женат на Маргарет с 1960 по 1978 год.

В своей фотосессии, посвященной 21-му дню рождения леди Маргариты в мае, Tatler отмечает, что у нее "любознательный взгляд" ее бабушки, называя леди Маргариту "настоящей английской розой".

До своего переезда в Париж в сентябре прошлого года, леди Маргарита часто появлялась на публике на мероприятиях королевской семьи. Она также была одной из четырех цветочниц Кейт Миддлтон на ее свадьбе с принцем Уильямом в 2011 году. Вместе с крестницей принца Уильяма Грейс ван Катсем, кузиной жениха леди Луизой Виндзор и внучкой королевы-консорта Элизой Лопес.

Леди Маргарита была одной из девочек-цветочниц на свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Однако леди Маргарита никогда не встречалась со своей знаменитой бабушкой, младшей сестрой королевы Елизаветы.Она родилась через три месяца после смерти Маргарет в феврале 2002 года.

Напомним, леди Маргарита Элизабет Роуз Алейна Армстронг-Джонс, названная в честь бабушки и королевы-матери – дочь Дэвида Армстронга-Джонса, 2-го графа Сноудона, единственного сына принцессы Маргарет и его жены Серены Стэнхоуп, дочери графа Стэнхоупа.

У нее также есть старший брат Чарльз, который занимает 25 место в линии наследования королевского престола Великобритании.

Напомним, ранее стало известно, что в Кейптауне, ЮАР, вышла замуж одна из племянниц принцессы Дианы, леди Амелия Спенсер, младшая сестра известной модели леди Китти Спенсер.