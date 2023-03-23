Внучка принцеси Маргарет дебютувала як модель

Леді Маргарита Армстронг-Джонс з'явилася на обкладинці модної "Біблії" Tatler напередодні свого 21-річчя.

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Леді Маргарита Армстронг-Джонс, єдина онука принцеси Маргарет і єдина племінниця покійної королеви Єлизавети, дебютувала як модель, з'явившись на обкладинці нового номера Tatler напередодні свого 21-го дня народження. Про це пише Daily Mail.

Леді Маргариту називають копією її бабусі. У черзі на престол вона посідає 26 місце. Попри походження та статус улюблениці покійної королеви леді Маргарита живе в Парижі, де, не побоюючись бути впізнаною, спокійно може кататися на велосипеді й гуляти вулицями.

Вона живе разом із друзями, вивчає ювелірну справу та фотографію.

Леді Маргарита Армстронг-Джонс

Її покійний дід був відомим фотографом-портретистом Ентоні, графом Сноудоном, який був одружений із Маргарет із 1960 по 1978 рік.

У своїй фотосесії, присвяченій 21-му дню народження леді Маргарити в травні, Tatler зазначає, що в неї "допитливий погляд" її бабусі, називаючи леді Маргариту "справжньою англійською трояндою".

До свого переїзду в Париж у вересні минулого року леді Маргарита часто з'являлася на публіці на заходах королівської родини. Вона також була однією з чотирьох квіткарок Кейт Міддлтон на її весіллі з принцом Вільямом у 2011 році. Разом із хрещеницею принца Вільяма Грейс ван Катсем, кузиною нареченого леді Луїзою Віндзор і онукою королеви-консорта Елізою Лопес.

Леді Маргарита була однією з дівчаток-квіткарок на весіллі принца Вільяма та Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Однак леді Маргарита ніколи не зустрічалася зі своєю знаменитою бабусею, молодшою сестрою королеви Єлизавети. Вона народилася через три місяці після смерті Маргарет у лютому 2002 року.

Нагадаємо, леді Маргарита Елізабет Роуз Алейна Армстронг-Джонс, названа на честь бабусі та королеви-матері — дочка Девіда Армстронга-Джонса, 2-го графа Сноудона, єдиного сина принцеси Маргарет і його дружини Серени Стенгоуп, дочки графа.

Вона також має старшого брата Чарльза, який займає 25 місце в лінії спадкування королівського престолу Великобританії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Кейптауні, ПАР, одружилася одна з племінниць принцеси Діани, леді Амелія Спенсер, молодша сестра відомої моделі леді Кітті Спенсер.