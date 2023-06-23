Амаль Клуни вышла на сцену в роскошном атласном комбинезоне
Наряды супруги голивудского актера всегда находятся в центре внимания.
45-летняя юрист и жена голливудского актера и бизнесмена Джорджа Клуни Амаль выбрала стильный образ для выхода на сцену тура We Choose Earth в Мадриде. Об этом пишет Daily Mail.
Миссис Клуни надела желтый атласный комбинезон с одним плечом. Он обрамлял ее изящную фигуру, подчеркивая женственность и изысканность. Уложив свои темные волосы в объемные волны, Амаль дополнила роскошный образ остроконечными бронзовыми туфлями на каблуке и небольшим клатчем. Браслет и подходящие сережки завершили образ знаменитости.
На мероприятие она прибыла в приподнятом настроении в сопровождении своего телохранителя. Амаль выступала на сцене с речью, чтобы вдохновить на перемены к более устойчивому будущему.
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Напомним, недавно миссис Клуни в роскошном серебристом платье появилась вместе с мужем на Сицилии, чтобы отпраздновать 50-летие магната макияжа Шарлотты Тилбери. Она воплотила в своем наряде гламурное вдохновение лета 2023.
Ранее Фокус писал, что не так давно Джордж Клуни сделал признание, которое немало удивило его поклонников.