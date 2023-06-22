Тренды лета 2023: Амаль Клуни вышла в свет в роскошном серебристом платье

Жена известного актера демонстрирует безупречный стиль.

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45-летняя юрист и жена голливудского актера и бизнесмена Джорджа Клуни Амаль продолжает покорять публику своим чувством стиля и умением подбирать ансамбли, которые еще больше подчеркивают ее природную красоту и формы. Так, недавно миссис Клуни появилась вместе с мужем на Сицилии, чтобы отпраздновать 50-летие магната макияжа Шарлотты Тилбери. Она воплотила в своем наряде гламурное вдохновение лета 2023, пишет Hello.

В ансамбле от "Studio 54 glam", придуманном для нее стилистом Димитрисом Джаннетосом, Амаль действительно затмила всех. Звезда надела серебристое платье, расшитое крупными круглыми пайетками. Оно подчеркнуло невероятно подтянутое телосложение адвоката, которым женщина обязана своей средиземноморской диете и усердному режиму фитнеса.

Ее макияж отличался нежно-лиловой нюдовой помадой, подчеркнутой теплым сицилийским персиковым румянцем и нежным переливчатым макияжем глаз.

Отказавшись от своей обычной укладки, Амаль сделала объемную, полированную волну русалки, а ее волосы ниспадали каскадом в идеально сформированные S-образные локоны.

Миссис Клуни тщательно следит за своим здоровьем, начиная от питания и заканчивая физическими нагрузками. Она начинает свой день со здорового завтрака из супа из морских водорослей, иногда с вареным яйцом. Обед и ужин часто включают рыбу и нут, цельнозерновые крекеры и хумус.

В редком домашнем интервью Vogue Амаль рассказала больше о своем ежедневном кулинарном распорядке со сбалансированной диетой, включающей салаты, спагетти с фрикадельками из индейки и куриную грудку с лимонным соусом.

Личный шеф-повар Клуни, Вивиана Фриззи, которая работает в семье с 2013 года, предлагает паре разнообразное и соблазнительное меню: от их любимой пиццы "Маргарита" с рукколой до блюд ливанской, индийской, суши и итальянской кухни.

Сияющая кожа и блестящие волосы Амаль говорят о том, что она серьезно относится к увлажнению и, вероятно, придерживается рекомендованных двух литров воды в день.

Однако поддержание ее фигуры заключается не только в диете. Амаль сочетает свое здоровое питание с тщательными упражнениями, включая часовую прогулку, тяжелую атлетику и пилатес. После рождения близнецов, Эллы и Александра, жена Клуни занялась теннисом, который хорошо известен своими обширными преимуществами для сердечно-сосудистой системы.

Ранее Фокус писал, что не так давно Джордж Клуни сделал признание, которое немало удивило его поклонников.