Тренди літа 2023: Амаль Клуні вийшла у світ у розкішній сріблястій сукні

Дружина відомого актора демонструє бездоганний стиль.

Related video

45-річна юристка та дружина голлівудського актора й бізнесмена Джорджа Клуні Амаль продовжує підкорювати публіку своїм відчуттям стилю й умінням добирати ансамблі, що ще більше підкреслюють її природну красу та форми. Так, нещодавно місіс Клуні з'явилася разом із чоловіком на Сицилії, щоб відсвяткувати 50-річчя магнатки макіяжу Шарлотти Тілбері. Вона втілила у своєму вбранні гламурне натхнення літа 2023 року, пише Hello.

В ансамблі від "Studio 54 glam", придуманому для неї стилістом Дімітрісом Джаннетосом, Амаль дійсно затьмарила всіх. Зірка одягла сріблясту сукню, розшиту великими круглими пайетками. Вона підкреслила неймовірно підтягнуту статуру, якою жінка завдячує своїй середземноморській дієті і старанному режиму фітнесу.

Її макіяж вирізнявся ніжно-ліловою нюдовою помадою, підкресленою теплим сицилійським персиковим рум'янцем і ніжним переливчастим макіяжем очей.

Відмовившись від своєї звичайної укладки, Амаль зробила об'ємну, поліровану хвилю русалки, а її волосся спадало каскадом в ідеально сформовані S-подібні локони.

Місіс Клуні ретельно стежить за своїм здоров'ям, починаючи від харчування і закінчуючи фізичними навантаженнями. Вона починає свій день зі здорового сніданку з супу з морських водоростей, іноді з вареним яйцем. Обід і вечеря часто включають рибу і нут, цільнозернові крекери і хумус.

У рідкісному домашньому інтерв'ю Vogue Амаль розповіла більше про свій щоденний кулінарний розпорядок зі збалансованою дієтою, що містить салати, спагеті з фрикадельками з індички і курячу грудку з лимонним соусом.

Особиста шеф-кухарка Клуні, Вівіана Фріззі, яка працює в сім'ї з 2013 року, пропонує парі різноманітне і спокусливе меню: від їхньої улюбленої піци "Маргарита" з руколою до страв ліванської, індійської, суші та італійської кухні.

Сяюча шкіра і блискуче волосся Амаль говорять про те, що вона серйозно ставиться до зволоження і, ймовірно, дотримується рекомендованих двох літрів води на день.

Однак підтримання її фігури полягає не тільки в дієті. Амаль поєднує своє здорове харчування з ретельними вправами, включно з годинною прогулянкою, важкою атлетикою і пілатесом. Після народження близнюків, Елли та Александра, дружина Клуні зайнялася тенісом, який добре відомий своїми великими перевагами для серцево-судинної системи.

Раніше Фокус писав, що не так давно Джордж Клуні зробив зізнання, яке чимало здивувало його шанувальників.