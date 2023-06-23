Адам Сэндлер трогательно поздравил жену с годовщиной свадьбы (фото)

Комедийный актер и его возлюбленная Джеки празднуют 20-ю годовщину бракосочетания.

56-летний американский комедийный актер Адам Сэндлер трогательно поздравил свою жену с годовщиной свадьбы. Архивным снимком звезда фильмов "Загадочное убийство" делится в Instagram с более 17 млн подписчиков.

"Счастливые 20 лет, моя милая Джеки! Твое "да" было лучшим подарком в моей жизни. Мое сердце твое с первой секунды, когда я тебя увидел, и я люблю и ценю твою преданную душу с каждым днем все больше и больше. Мы. Дети. Давай продолжать и продолжать, крошка. Много любви, чтобы дать тебе. Всегда", — отметил Сэндлер.

На фото, воспоминании о дне их свадьбы в 2003 году, пара запечатлена, держась за руки: Джеки стоит перед камерой в сдержанном белом платье, а Адам с любовью смотрит на свою невесту.

Адам Сэндлер с женой

Адама и Джеки, которые воспитывают двух дочерей, часто видят вместе на красных дорожках и громких мероприятиях.

Адам Сэндлер с женой Джеки Фото: Getty Images

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Напомним, Адам Сэндлер рассказал о поцелуях с Дженнифер Энистон в картине "Загадочное убийство".

Также Фокус писал о насмешках Адама Сэндлера касательно бойфрендов Дженнифер Энистон.