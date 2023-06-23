Мик Джаггер неожиданно появился на красной дорожке со своей возлюбленной Мелани Хэмрик

Звезда балета младше рок-легенды на 43 года, а их общему сыну исполнилось шесть лет.

79-летний Мик Джаггер впервые за долгое время вышел в свет со своей девушкой: 36-летней балериной Мелани Хэмрик. Пара обычно скрывается от папарацци, так что их появление на премьере Американского театра балета в Нью-Йорке стало сюрпризом. Об этом пишет Daily Mail.

Счастливая пара позировала бок о бок на красной дорожке на вечернем представлении открытия летнего сезона Американского театра балета 2023 года в Метрополитен-опера.

79-летний солист The Rolling Stones выглядел очень стильно в темном костюме с белым кантом. Он сочетал его с черно-белыми кроссовками Nike.

Мелани блистала в в платье Dolce&Gabbana из красного тюля с драпировкой, которое стоит 3295 долларов. Образ она дополнила бриллиантовыми серьгами и сумкой Alexander McQueen Skill с тиснением под крокодила за 1290 долларов.

Мик Джаггер и Мелани Хэмрик Фото: Getty Images

Пара посетила спектакль "Как вода для шоколада" и явно осталась довольна увиденным.

Мелани и Мик не женаты, но в ноябре прошлого года ходили слухи о помолвке, когда балерина была замечена с бриллиантовым кольцом, похожим на обручальное.

Пара начала встречаться в 2014 году после знакомства на концерте в Токио. У них есть шестилетний сын Деверо Октавиан. Свое второе имя малыш получил неслучайно. Он стал восьмым ребенком Мика Джаггера, который является отцом восьми детей от пяти разных женщин. Его старшему ребенку, дочери по имени Кэрис, 52 года, она родилась в результате непродолжительных отношений с актрисой и певицей Маршей Хант.

Мелани Хэмрик с сыном Деверо Фото: Melanie Hamrick

После этого у него родилась дочь по имени Джейд, которой сейчас 51 год. Джейд родилась в браке с Бьянкой Джаггер, единственной официальной супругой рокера. Они были женаты с 1971 по 1978 год.

У Мика также есть четверо детей от супермодели Джерри Холл; две дочери: Элизабет, 39 лет, и Джорджия, 32 года, и двое сыновей: Джеймс, 37 лет, и Габриэль, 25 лет. Они поженились на Бали в 1990 году, прожив вместе более десяти лет. Но после выяснилось, что этот брак недействителен. Джерри узнала об этом, когда подала на развод, узнав, что Мик Джаггер изменяет ей с моделью Лусианой Хименес Морад, которая родила Джаггеру седьмого ребенка, Лукаса.

Мелани Хэмрик и Мик Джаггер крайне редко говорят о своей личной жизни. В интервью балерина рассказывала, что они часто путешествуют по миру и ее полностью устраивает такой кочевой образ жизни.

У The Rolling Stones запланировано несколько концертов в США: в Чикаго, в Массачусетсе и в Кливленде.

Сообщается, что The Rolling Stones собираются выпустить свой первый альбом в следующем году после смерти барабанщика Чарли Уоттса в августе 2021 года.

Прошло 19 лет с тех пор, как Джаггер, Кит Ричардс и Ронни Вуд выпустили свой последний альбом.

Напомним, ранее Мелани Хэмрик и Мика Джаггера видели в аэропорту. Сделанные снимки были первыми фотографиями пары за долгое время.

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