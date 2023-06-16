Мик Джаггер вышел в свет с подружкой, которая младше его на 43 года

Знаменитая балерина Мелани Хэмрик родила от Мика сына шесть лет назад.

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Папарацци удалось сделать редкий кадр, сфотографировав 79-летнего сэра Мика Джаггера вместе с его девушкой, 36-летней балериной Мелани Хэмрик и их сыном Деверо в аэропорту имени Джона Кеннеди. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда Rolling Stone и балерина ведут, как они сами говорят, образ жизни кочевника, путешествуя по всему миру. Но сфотографировать их вместе удается крайне редко.

Редкое фото Мика и Мелани с сыном

Недавно Мелани намекнула, что может выйти замуж за Мика, но он пока никак это не прокомментировал. И они никогда ранее публично не обсуждали статус своих отношений.

"Я знаю, что было много вопросов: "Они помолвлены или нет?". Я не беспокоюсь. Я ни здесь, ни там. Но если бы он сделал предложение, она сказала: "Я бы не отказалась", — сказала балерина. Впрочем, она уже несколько лет носит "особенное" кольцо с бриллиантами и сапфирами.

Она также рассказала, что их с Миком объединяет страсть к тому, что они делают.

"То что нас объединяет — это дисциплина и самоотверженность. Его страсть к искусству и своему ремеслу, а моя — к моему", — призналась балерина.

Мелани Хэмрик с Миком Джаггером Фото: Getty Images

Напомним, Мик Джаггер и Мелани Хэмрик познакомились в Токио в феврале 2014 года во время гастролей ее балетной труппы. Тогда Мику был 71 год.

Мелани была помолвлена, а у Джаггера были отношения с американским модельером Л'Врен Скотт.

Но Скотт покончила с собой месяц спустя, как сообщается, из-за трудностей в бизнесе. А еще спустя несколько месяцев Мелани и Мика сфотографировали вместе.

После двух лет трансатлантических свиданий Мелани обнаружила, что беременна, и ей пришлось совмещать карьеру балерины с материнством.

Мелани Хэмрик с сыном Деверо Фото: Melanie Hamrick Мелани Хэмрик с сыном Деверо Фото: Melanie Hamrick

Деверо Октавиан – восьмой ребенок Джаггера, у которого уже есть правнуки. Мелани приняли в его семью и теперь она проводит Рождество вместе с прочими членами семейства на закрытом острове Мюстик, где у Джаггера есть вилла. В июле там намечается большая вечеринка, ведь Джаггеру исполняется 80 лет.

Напомним, первый ребенок Джаггера родился в 1970 году от актрисы Марши Хант. Затем он женился на Бьянке Перес-Мора Масиас — единственной из своих подруг, с которой он был в браке официально. В1971 году у него родился второй ребенок, Джейд Джаггер.

Затем у рокера завязались 20-летние отношения с супермоделью Джерри Холл, от которой у него родились четверо детей.

У пары была индуистская свадебная церемония на Бали в 1990 году, но девять лет спустя, когда они расстались, в Великобритании она была признана недействительной.

Их отношения закончились, когда Холл узнала, что Джаггер стал отцом своего седьмого ребенка от модели Лусианы Хименес.

Напомним, ранее няня Джейд Джаггер рассказала, каково было работать с Rolling Stones.