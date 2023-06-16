Мік Джаггер вийшов у світ із подружкою, яка молодша за нього на 43 роки

Знаменита балерина Мелані Гемрік народила від Міка сина шість років тому.

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Папараці вдалося зробити рідкісний кадр, сфотографувавши 79-річного сера Міка Джаггера разом із його дівчиною, 36-річною балериною Мелані Гемрік і їхнім сином Деверо в аеропорту імені Джона Кеннеді. Про це пише Daily Mail.

Зірка Rolling Stone і балерина ведуть, як вони самі кажуть, спосіб життя кочівника, мандруючи по всьому світу. Але сфотографувати їх разом вдається дуже рідко.

Рідкісне фото Міка та Мелані з сином

Нещодавно Мелані натякнула, що може вийти заміж за Міка, але він поки що ніяк це не прокоментував. І вони раніше ніколи публічно не обговорювали статус своїх стосунків.

"Я знаю, що було багато питань: "Вони заручені чи ні?". Я не турбуюся. Я ні тут, ні там. Але якби він зробив пропозицію, я б сказала: "Я б не відмовилася", — сказала балерина. Проте вона вже кілька років носить "особливу" каблучку з діамантами та сапфірами.

Вона також розповіла, що їх із Міком об'єднує пристрасть до того, що вони роблять.

"Те, що нас об'єднує, — це дисципліна та самовідданість. Його пристрасть до мистецтва і та свого ремесла, а моя — до мого", — зізналася балерина.

Мелані Гемрік із Міком Джаггером Фото: Getty Images

Нагадаємо, Мік Джаггер і Мелані Гемрік познайомилися в Токіо у лютому 2014 року під час гастролей її балетної трупи. Тоді Міку був 71 рік.

Мелані була заручена, а в Джаггера були стосунки з американською модельєркою Л'Рен Скотт.

Але Скотт наклала на себе руки через місяць, як повідомляється, через труднощі в бізнесі. А ще через кілька місяців Мелані та Міка сфотографували разом.

Після двох років трансатлантичних побачень Мелані виявила, що вагітна, і їй довелося поєднувати кар'єру балерини з материнством.

Мелані Гемрік із сином Деверо Фото: Melanie Hamrick Мелані Гемрік із сином Деверо Фото: Melanie Hamrick

Деверо Октавіан — восьма дитина Джаггера, який уже має правнуків. Мелані прийняли в його сім'ю, і тепер вона проводить Різдво разом із іншими членами сімейства на закритому острові Мюстік, де Джаггер має віллу. В липні там планується велика вечірка, адже Джаггеру виповнюється 80 років.

Нагадаємо, перша дитина Джаггера народилася 1970 року від акторки Марші Гант. Потім він одружився з Б'янкою Перес-Мора Масіас — єдиною зі своїх подруг, з якою він був у шлюбі офіційно. У 1971 році в нього народилася друга дитина, Джейд Джаггер.

Потім у рокера зав'язалися 20-річні стосунки із супермоделлю Джеррі Голл, від якої в нього народилося четверо дітей.

У пари була індуїстська весільна церемонія на Балі в 1990 році, але через дев'ять років, коли вони розлучилися, у Великобританії вона була визнана недійсною.

Їхні стосунки закінчилися, коли Голл дізналася, що Джаггер став батьком своєї сьомої дитини від моделі Лусіани Хіменес.

Нагадаємо, раніше няня Джейд Джаггер розповіла, як було працювати з Rolling Stones.