Няня доньки Міка Джаггера розповіла про вечірки з наркотиками та запрошення на оргії
Джейд Джаггер виховувала випускниця найпрестижнішого коледжу Норланд, де готують висококваліфікованих нянь. Саллі Арнольд після стала тур-менеджеркою Rolling Stones.
Саллі Арнольд, няня, яка виховувала Джейд Джаггер, дочку соліста Rolling Stones Міка Джаггера, написала книгу мемуарів про "гедоністичні" 1970-ті, коли їй довелося стикатися з найнесподіванішими викликами: чи то запрошення до сексу втрьох, чи організація концерту. Про це пише Daily Mail.
Саллі Арнольд закінчила Норланд-коледж, найпрестижніший навчальний заклад, який уже понад сто років готує висококваліфікованих няньок. Послугами няні з Норланда користуються найбагатші та найвідоміші. І сім'я принца Вільяма і Кейт Міддлтон зокрема.
Але Саллі почала працювати на Міка Джаггера в "гедоністичні" 1970-ті, як вона сама їх називає. І з'ясувалося, що ті якості, які робили її ідеальною нянею: терпіння, бездоганні організаторські здібності, суворість, помірна доброта, — це саме те, що потрібно в роботі з купою гучних музикантів, які підживлюються наркотиками.
"Більшості з нас було за 20, коли я починала в 1970-х, але піклуватися про рок-групи було все одно, що няньчитися з дітьми-переростками", — каже 73-річна Саллі.
"Я дбала про них. Мої обов'язки полягали в тому, щоб вони були в безпеці, були щасливі та вчасно прибули на наступний концерт. Я телефонувала їм, щоб розбудити, казала, коли збирати валізи та виписуватися з готелю, о котрій сідати в автобус. Я стежила за кожним їхнім кроком, як за п'ятирічними дітьми", — зізналася Саллі.
Зрештою Саллі стала першою жінкою тур-менеджером одного з найдикіших рок-гуртів в історії рок-музики.
Свою історію вона розповіла у книзі мемуарів під назвою "Рок-н-рольна няня".
У своїх мемуарах Саллі згадує, як розпочала свою кар'єру няні у 1971 році. Її найняли, щоб наглядати за новонародженою Джейд Джаггер, єдиною дитиною від семирічного шлюбу Міка та Б'янки Джаггер.
Але вона каже, що була байдужа до слави своїх знаменитих роботодавців.
"Я не була фанаткою. Я не думаю, що ви можете працювати в індустрії, якщо ви одержимі зіркою. Я ніколи не купувала платівки Rolling Stones до того, як попрацювала з ними. Я віддавала перевагу класичній музиці та співала з Лондонським симфонічним хором", — розповіла Саллі.
"Я була з Джейд, яка була чарівною дитиною, 24 години на добу, і вона надто прив'язалася до мене. Коли Мік Джаггер через свого помічника Алана Данна запитав мене, чи не хочу я натомість бути тур-менеджеркою, моя перша відповідь була: "Чому я? Я няня", і вони сказали, що це тому, що хлопці в групах любили мене, і їхні дружини довіряли мені", — розповіла Саллі про те, як отримала нову роботу.
У 1976 році вона була в турне Rolling Stones із 41 концерту по 22 містах у дев'яти країнах. За її словами, це було "втомно", тож вечорами вона ходила в Берлінську філармонію або в Паризьку оперу. Іноді її супроводжував Чарлі Воттс, барабанщик The Rolling Stones.
А ось перша зустріч із барабанщиком The Who Кітом Муном не задалася.
"Я зайшла до них у гримерку після концерту в Оксфорді та почула гучний стукіт. Я вперше побачила Кіта, коли він — у буквальному сенсі — вискочив із шафи, розбивши дверцята і кричачи: "Всі забирайтеся з мого шляху!". Але він став чемним і чарівним, коли заспокоївся: "Моя люба дівчинко, як приємно познайомитися з вами", — сказав він", — згадує Саллі.
Найважчим, за її словами, було умиротворення розгніваних менеджерів готелів. З готелю "Потобелло" в Західному Лондоні їй дзвонили рано-вранці та просили "забрати цих божевільних".
А Боба Бернса, барабанщика рок-гурту Lynyrd Skynyrd, Саллі шукала по всьому Лондону, поки не знайшла в Гайд-парку, "повністю обдовбаним".
"Я не могла його визволити звідти, оскільки парк був закритий. Він покинув групу невдовзі після цього, в 1974 році. І слава Богу", — згадує "рок-н-рольна няня".
Ще однією проблемою були постійні загравання рок-музикантів, які Саллі суворо припиняли.
"Я була в гостях у Міка Джаггера в його будинку в Чейні-Вок, Челсі, і Ронні Вуд теж був там. Вони обидва сказали: "Давай піднімемося нагору", а я на це відповіла: "Не будьте дурнями. Це я, ваша няня, ваш тур-менеджер". Мік сказав: "Давай, маленька. Ти знаєш чого хочеш". А я подумала: "Не поведуся я на цю заїжджену платівку. Чоловіки такі кумедні. Вони думають, що кожна жінка має падати до них навколішки. Я віддала перевагу тим, хто не спав із рок-зірками, хоча таких були сотні", — розповідає Саллі.
Але вона зізнається, що кілька разів зрадила своїм принципам: була "п'яна метушня" з Дейвом Гілмором із Pink Floyd, коли він розійшовся зі своєю дружиною, і коротка інтрижка з Артімусом Пайлом, барабанщиком, який замінив Бернса на Lynyrd Skynyrd.
Але її справжнє кохання, постановник Skynyrd Дін Кілпатрік, загинув, коли приватний літак групи розбився у жовтні 1977 року. Соліст Ронні Ван Зант був серед шести загиблих. Тоді Саллі і Дін тільки побралися.
Вона була заміжня, але недовго та нещасливо, у 1980-х роках із музичним промоутером Полом Лоасбі, Саллі так і не завела дітей і зараз живе в Девоні.
І хоч зараз Саллі живе скромним життям літньої дами, вона жартує, що ніколи не змогла б підрахувати кількість своїх коханців.
"Я б не посміла. Я сама в шоці! У мене були інтрижки з великою кількістю роуді (техніків групи та команди постановників, — ред.), тому що вони були милими хлопцями", — згадує Саллі.
Також вона зізнається, що вживала наркотики. Тоді всі рок-музиканти їх вживали. Під час концертних турів за сценою стояли підсилювачі: з одного боку, був кокаїн, з іншого — героїн.
"Кіт Річардс і Ронні Вуд курили "брудні" цигарки. Вони викидали частину тютюну і замінювали його тим наркотиком, який вживали", — Саллі згадує, що на шоу Rolling Stones Earl's Court принцеса Маргарет сказала: "Ах, кокаїн. Який кумедний наркотик, ви так не думаєте?".
Сама Саллі вживала кокаїн, за її власним зізнанням, коли треба було "підбадьоритися", але одного разу, помилково, вона прийняла героїн.
"Ми всі були в моїй спальні в лондонському готелі, а я сиділа за своїм столом і займалася рахунками. Кіт і Вуді — зняли зі стіни фото та нанесли на нього лінію білого порошку. Я думала, це був кокаїн. Насправді це був героїн. "Я ніколи раніше не бачила білий героїн і ніколи б не прийняла його, якби знала. Це було кошмарно. Але Кіт і Вуді (Ронні Вуд) годинами за мною доглядали", — згадує Саллі.
Її поважали та любили всі, про кого вона дбала. І їй навіть присвячували пісні. Хіт 1977 Lay Down Sally став одою Еріка Клептона їй. Хоч вони разом і не працювали, але Саллі дружила з його дружиною Патті Бойд.
Вона згадує, як гостювала у Білла Ваймана та його тодішньої партнерки Астрід на півдні Франції після туру, ходила на піцу з принцесою Монако Кароліною та обідала з художником Марком Шагалом. Вона додає, що Білл ніколи не вживав наркотиків. Але одного разу бачила як Аніта Палленберг і Кіт Річардс займаються оральним сексом.
"Це було саме те, що ви найчастіше могли бачити в рок-н-рольних турах на приватних літаках. Мені було так нудно та нецікаво, що я просто знову заснула", — зазначає Саллі.
Саллі Арнольд каже, що все це дуже відрізнялося від привілейованої респектабельності її дитинства, коли вона була дочкою багатого фермера у Вілтширі. Вона виросла у тюдорівському маєтку та відвідувала школу-інтернат для дівчаток.
Але коли вона була підлітком, її ледве не зґвалтував вчитель французької мови. Потім, працюючи помічницею по господарству в Сент-Джонс-Вуді, перш ніж вона почала навчатися в Норланд-коледжі в 1968 році, вона потоваришувала з молодою жінкою, яка доглядала дітей Клемента Фрейда.
Депутат-ліберал і телевізійний шеф-кухар, який пізніше був викритий як затятий ґвалтівник молодих дівчат, жорстоко поводився із Саллі, змушуючи її зайнятися з ним оральним сексом. Тоді їй було лише 16.
"Він став чимось на зразок наставника; він здавався розумним і кумедним, і він навчив готувати. Але одного разу він сів за свій стіл і сказав мені: "Іди сюди. Встань на коліна". І він тримав мене за волосся весь цей час. Це було огидно, але я поняття не мала, що можу поскаржитися. І, незважаючи на це, я залишилася його другом, він водив мене в ресторани і вчив їсти ікру. Але йому подобалося залякувати людей", — згадує Саллі про похмуру смугу у своєму житті.
Лише у 2016 році, коли його викрили, вона усвідомила всю глибину його розбещеності.
У середині 1980-х вона керувала благодійною організацією з реабілітації наркозалежних The Double O для Піта Таунсенда із The Who. Набагато пізніше, в 2003 році, коли гітариста звинуватили в тому, що він заходив на сайт із дитячою порнографією, Саллі змогла його захистити.
Як няня з Норланда, вона була навчена розпізнавати недоречну поведінку дорослих стосовно дітей. Звинувачувати Піта у провині було, за її словами, "жахливо".
Саллі досі підтримує зв'язок із музикантами, з якими працювала. Так, помічник Міка Джаггера Алан Данн розповідає їй новини про Джейд Джаггер, якій уже 51 рік.
Але, мабуть, найнесподіванішою її зустріччю стала зустріч з Анітою Палленберг, музою Rolling Stones і матір'ю трьох дітей Кіта Річардса. 15 років тому Саллі зустріла її на курсах акварельного живопису. "Ми тиждень балакали про старі добрі дні", — зізнається Саллі.
Сьогодні найзабутніше задоволення Саллі дуже далеке від гедонізму 1970-х. "Похід у кіно в денний час, — каже вона, — здається зараз декадентською розвагою".
Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як готують нянь з Норланда. І про те, скільки вони заробляють. До речі, їх навчають навіть протистояти викрадачам.