Няня доньки Міка Джаггера розповіла про вечірки з наркотиками та запрошення на оргії

Джейд Джаггер виховувала випускниця найпрестижнішого коледжу Норланд, де готують висококваліфікованих нянь. Саллі Арнольд після стала тур-менеджеркою Rolling Stones.

Саллі Арнольд, няня, яка виховувала Джейд Джаггер, дочку соліста Rolling Stones Міка Джаггера, написала книгу мемуарів про "гедоністичні" 1970-ті, коли їй довелося стикатися з найнесподіванішими викликами: чи то запрошення до сексу втрьох, чи організація концерту. Про це пише Daily Mail.

Саллі Арнольд закінчила Норланд-коледж, найпрестижніший навчальний заклад, який уже понад сто років готує висококваліфікованих няньок. Послугами няні з Норланда користуються найбагатші та найвідоміші. І сім'я принца Вільяма і Кейт Міддлтон зокрема.

Але Саллі почала працювати на Міка Джаггера в "гедоністичні" 1970-ті, як вона сама їх називає. І з'ясувалося, що ті якості, які робили її ідеальною нянею: терпіння, бездоганні організаторські здібності, суворість, помірна доброта, — це саме те, що потрібно в роботі з купою гучних музикантів, які підживлюються наркотиками.

[ + – ] Мік Джаггер і Б'янка Джаггер із донькою Джейд

"Більшості з нас було за 20, коли я починала в 1970-х, але піклуватися про рок-групи було все одно, що няньчитися з дітьми-переростками", — каже 73-річна Саллі.

"Я дбала про них. Мої обов'язки полягали в тому, щоб вони були в безпеці, були щасливі та вчасно прибули на наступний концерт. Я телефонувала їм, щоб розбудити, казала, коли збирати валізи та виписуватися з готелю, о котрій сідати в автобус. Я стежила за кожним їхнім кроком, як за п'ятирічними дітьми", — зізналася Саллі.

Зрештою Саллі стала першою жінкою тур-менеджером одного з найдикіших рок-гуртів в історії рок-музики.

Свою історію вона розповіла у книзі мемуарів під назвою "Рок-н-рольна няня".

У своїх мемуарах Саллі згадує, як розпочала свою кар'єру няні у 1971 році. Її найняли, щоб наглядати за новонародженою Джейд Джаггер, єдиною дитиною від семирічного шлюбу Міка та Б'янки Джаггер.

[ + – ] Мік Джаггер із донькою Джейд

Але вона каже, що була байдужа до слави своїх знаменитих роботодавців.

"Я не була фанаткою. Я не думаю, що ви можете працювати в індустрії, якщо ви одержимі зіркою. Я ніколи не купувала платівки Rolling Stones до того, як попрацювала з ними. Я віддавала перевагу класичній музиці та співала з Лондонським симфонічним хором", — розповіла Саллі.

"Я була з Джейд, яка була чарівною дитиною, 24 години на добу, і вона надто прив'язалася до мене. Коли Мік Джаггер через свого помічника Алана Данна запитав мене, чи не хочу я натомість бути тур-менеджеркою, моя перша відповідь була: "Чому я? Я няня", і вони сказали, що це тому, що хлопці в групах любили мене, і їхні дружини довіряли мені", — розповіла Саллі про те, як отримала нову роботу.

У 1976 році вона була в турне Rolling Stones із 41 концерту по 22 містах у дев'яти країнах. За її словами, це було "втомно", тож вечорами вона ходила в Берлінську філармонію або в Паризьку оперу. Іноді її супроводжував Чарлі Воттс, барабанщик The Rolling Stones.

А ось перша зустріч із барабанщиком The Who Кітом Муном не задалася.

"Я зайшла до них у гримерку після концерту в Оксфорді та почула гучний стукіт. Я вперше побачила Кіта, коли він — у буквальному сенсі — вискочив із шафи, розбивши дверцята і кричачи: "Всі забирайтеся з мого шляху!". Але він став чемним і чарівним, коли заспокоївся: "Моя люба дівчинко, як приємно познайомитися з вами", — сказав він", — згадує Саллі.

Найважчим, за її словами, було умиротворення розгніваних менеджерів готелів. З готелю "Потобелло" в Західному Лондоні їй дзвонили рано-вранці та просили "забрати цих божевільних".

А Боба Бернса, барабанщика рок-гурту Lynyrd Skynyrd, Саллі шукала по всьому Лондону, поки не знайшла в Гайд-парку, "повністю обдовбаним".

"Я не могла його визволити звідти, оскільки парк був закритий. Він покинув групу невдовзі після цього, в 1974 році. І слава Богу", — згадує "рок-н-рольна няня".

Ще однією проблемою були постійні загравання рок-музикантів, які Саллі суворо припиняли.

"Я була в гостях у Міка Джаггера в його будинку в Чейні-Вок, Челсі, і Ронні Вуд теж був там. Вони обидва сказали: "Давай піднімемося нагору", а я на це відповіла: "Не будьте дурнями. Це я, ваша няня, ваш тур-менеджер". Мік сказав: "Давай, маленька. Ти знаєш чого хочеш". А я подумала: "Не поведуся я на цю заїжджену платівку. Чоловіки такі кумедні. Вони думають, що кожна жінка має падати до них навколішки. Я віддала перевагу тим, хто не спав із рок-зірками, хоча таких були сотні", — розповідає Саллі.

Але вона зізнається, що кілька разів зрадила своїм принципам: була "п'яна метушня" з Дейвом Гілмором із Pink Floyd, коли він розійшовся зі своєю дружиною, і коротка інтрижка з Артімусом Пайлом, барабанщиком, який замінив Бернса на Lynyrd Skynyrd.

Але її справжнє кохання, постановник Skynyrd Дін Кілпатрік, загинув, коли приватний літак групи розбився у жовтні 1977 року. Соліст Ронні Ван Зант був серед шести загиблих. Тоді Саллі і Дін тільки побралися.

Вона була заміжня, але недовго та нещасливо, у 1980-х роках із музичним промоутером Полом Лоасбі, Саллі так і не завела дітей і зараз живе в Девоні.

[ + – ] Саллі Арнольд та Пітер Гебрієл Фото: Соцмережi

І хоч зараз Саллі живе скромним життям літньої дами, вона жартує, що ніколи не змогла б підрахувати кількість своїх коханців.

"Я б не посміла. Я сама в шоці! У мене були інтрижки з великою кількістю роуді (техніків групи та команди постановників, — ред.), тому що вони були милими хлопцями", — згадує Саллі.

Також вона зізнається, що вживала наркотики. Тоді всі рок-музиканти їх вживали. Під час концертних турів за сценою стояли підсилювачі: з одного боку, був кокаїн, з іншого — героїн.

"Кіт Річардс і Ронні Вуд курили "брудні" цигарки. Вони викидали частину тютюну і замінювали його тим наркотиком, який вживали", — Саллі згадує, що на шоу Rolling Stones Earl's Court принцеса Маргарет сказала: "Ах, кокаїн. Який кумедний наркотик, ви так не думаєте?".

Сама Саллі вживала кокаїн, за її власним зізнанням, коли треба було "підбадьоритися", але одного разу, помилково, вона прийняла героїн.

"Ми всі були в моїй спальні в лондонському готелі, а я сиділа за своїм столом і займалася рахунками. Кіт і Вуді — зняли зі стіни фото та нанесли на нього лінію білого порошку. Я думала, це був кокаїн. Насправді це був героїн. "Я ніколи раніше не бачила білий героїн і ніколи б не прийняла його, якби знала. Це було кошмарно. Але Кіт і Вуді (Ронні Вуд) годинами за мною доглядали", — згадує Саллі.

Її поважали та любили всі, про кого вона дбала. І їй навіть присвячували пісні. Хіт 1977 Lay Down Sally став одою Еріка Клептона їй. Хоч вони разом і не працювали, але Саллі дружила з його дружиною Патті Бойд.

Вона згадує, як гостювала у Білла Ваймана та його тодішньої партнерки Астрід на півдні Франції після туру, ходила на піцу з принцесою Монако Кароліною та обідала з художником Марком Шагалом. Вона додає, що Білл ніколи не вживав наркотиків. Але одного разу бачила як Аніта Палленберг і Кіт Річардс займаються оральним сексом.

"Це було саме те, що ви найчастіше могли бачити в рок-н-рольних турах на приватних літаках. Мені було так нудно та нецікаво, що я просто знову заснула", — зазначає Саллі.

Саллі Арнольд каже, що все це дуже відрізнялося від привілейованої респектабельності її дитинства, коли вона була дочкою багатого фермера у Вілтширі. Вона виросла у тюдорівському маєтку та відвідувала школу-інтернат для дівчаток.

Але коли вона була підлітком, її ледве не зґвалтував вчитель французької мови. Потім, працюючи помічницею по господарству в Сент-Джонс-Вуді, перш ніж вона почала навчатися в Норланд-коледжі в 1968 році, вона потоваришувала з молодою жінкою, яка доглядала дітей Клемента Фрейда.

Депутат-ліберал і телевізійний шеф-кухар, який пізніше був викритий як затятий ґвалтівник молодих дівчат, жорстоко поводився із Саллі, змушуючи її зайнятися з ним оральним сексом. Тоді їй було лише 16.

"Він став чимось на зразок наставника; він здавався розумним і кумедним, і він навчив готувати. Але одного разу він сів за свій стіл і сказав мені: "Іди сюди. Встань на коліна". І він тримав мене за волосся весь цей час. Це було огидно, але я поняття не мала, що можу поскаржитися. І, незважаючи на це, я залишилася його другом, він водив мене в ресторани і вчив їсти ікру. Але йому подобалося залякувати людей", — згадує Саллі про похмуру смугу у своєму житті.

Лише у 2016 році, коли його викрили, вона усвідомила всю глибину його розбещеності.

У середині 1980-х вона керувала благодійною організацією з реабілітації наркозалежних The Double O для Піта Таунсенда із The Who. Набагато пізніше, в 2003 році, коли гітариста звинуватили в тому, що він заходив на сайт із дитячою порнографією, Саллі змогла його захистити.

Як няня з Норланда, вона була навчена розпізнавати недоречну поведінку дорослих стосовно дітей. Звинувачувати Піта у провині було, за її словами, "жахливо".

Саллі досі підтримує зв'язок із музикантами, з якими працювала. Так, помічник Міка Джаггера Алан Данн розповідає їй новини про Джейд Джаггер, якій уже 51 рік.

[ + – ] Джейд Джаггер з онукою

Але, мабуть, найнесподіванішою її зустріччю стала зустріч з Анітою Палленберг, музою Rolling Stones і матір'ю трьох дітей Кіта Річардса. 15 років тому Саллі зустріла її на курсах акварельного живопису. "Ми тиждень балакали про старі добрі дні", — зізнається Саллі.

Сьогодні найзабутніше задоволення Саллі дуже далеке від гедонізму 1970-х. "Похід у кіно в денний час, — каже вона, — здається зараз декадентською розвагою".

