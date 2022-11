Няня дочки Мика Джаггера рассказала о вечеринках с наркотиками и приглашениях на оргии

Джейд Джаггер воспитывала выпускница престижнейшего колледжа Норланд, где готовят высококвалифицированных нянь.Салли Арнольд после стала тур-менеджером Rolling Stones.

Салли Арнольд, няня, которая воспитывала Джейд Джаггер, дочь солиста Rolling Stones Мика Джаггера, написала книгу мемуаров о "гедонистических" 1970-х, когда ей пришлось сталкиваться с самыми неожиданными вызовами: будь то приглашение к сексу втроем, или организация концерта. Об этом пишет Daily Mail.

Салли Арнольд закончила Норланд-колледж, самое престижное учебное заведение, которое уже более ста лет готовит высококвалифицированных нянь. Услугами няни из Норланда пользуются самые богатые и знаменитые. И семья принца Уильяма и Кейт Миддлтон в том числе.

Но Салли стала работать на Мика Джаггера в "гедонистические" 1970-е, как она сама их называет. И оказалось, что те качества, которые делали ее идеальной няней: терпение, безупречные организаторские способности, строгость, умеренная доброта, — это именно то, что требуется в работе с кучкой шумных, подпитываемых наркотиками музыкантов.

[ + – ] Мик Джаггер и Бьянка Джаггер с дочкой Джейд

"Большинству из нас было за 20, когда я начинала в 1970-х, но заботиться о рок-группах было все равно, что нянчиться с детьми-переростками", — говорит 73-летняя Салли.

"Я заботилась о них. Мои обязанности заключались в том, чтобы они были в безопасности, были счастливы и вовремя прибыли на следующий концерт. Я звонила им, чтобы разбудить, говорила, когда собирать чемоданы и выписываться из отеля, во сколько садиться в автобус. Я следила за каждым их шагом, как за пятилетними детьми", — призналась Салли.

В итоге Салли стала первой женщиной тур-менеджером одной из самых диких рок-групп в истории рок-музыки.

Свою историю она рассказала в книге мемуаров под названием "Рок-н-ролльная няня".

В своих мемуарах Салли вспоминает, как начала свою карьеру няни в 1971 году. Ее наняли, чтобы присматривать за новорожденной Джейд Джаггер, единственным ребенком от семилетнего брака Мика и Бьянки Джаггер.

[ + – ] Мик Джаггер с дочкой Джейд

Но она говорит, что была совершенно равнодушна к славе своих знаменитых работодателей.

"Я не была фанаткой. Я не думаю, что вы можете работать в индустрии, если вы одержимы звездой. Я никогда не покупала пластинки Rolling Stones до того, как поработала с ними. Я предпочитала классическую музыку и пела с Лондонским симфоническим хором", — рассказала Салли.

"Я была с Джейд, которая была очаровательным ребенком, 24 часа в сутки, и она слишком привязалась ко мне. Когда Мик Джаггер через своего помощника Алана Данна спросил меня, не хочу ли я вместо этого быть тур-менеджером, мой первый ответ был: "Почему я? Я няня", и они сказали, что это потому, что мальчики в группах любили меня, и их жены доверяли мне", — рассказала Салли о том, как получила новую работу.

В 1976 году она была в турне Rolling Stones из 41 концерта по 22 городам в девяти странах. По ее словам это было "утомительно", так что вечерами она ходила в Берлинскую филармонию или в Парижскую оперу. Иногда ее сопровождал Чарли Уоттс, барабанщик The Rolling Stones.

А вот первая встреча с барабанщиком The Who Китом Муном не задалась.

"Я зашла к ним в гримерку после концерта в Оксфорде и услышала громкий стук. Я впервые увидела Кита, когда он — в буквальном смысле — выскочил из шкафа, разбив дверцы и крича: "Все убирайтесь с моего пути!". Но он стал вежливым и обаятельным, когда успокоился. "Моя дорогая девочка, как приятно познакомиться с вами", — сказал он", — вспоминает Салли.

Самым трудным, по ее словам, было умиротворение разгневанных менеджеров отелей. Из отеля "Потобелло" Западном Лондоне ей звонили рано утром и просили "убрать этих сумасшедших".

А Боба Бернса, барабанщика рок-группы Lynyrd Skynyrd, Салли искала по всему Лондону, пока не нашла в Гайд-парке, "полностью обдолбанным".

"Я не могла его вызволить оттуда, так как парк был закрыт. Он покинул группу вскоре после этого, в 1974 году. И слава Богу", — вспоминает "рок-н-ролльная няня".

Еще одной проблемой были постоянные заигрывания рок-музыкантов, которые Салли сурово пресекала.

"Я была в гостях у Мика Джаггера в его доме в Чейни-Уок, Челси, и Ронни Вуд тоже был там. Они оба сказали: "Давай поднимемся наверх", а я на это ответила: "Не будьте дураками. Это я, ваша няня, ваш тур-менеджер". Мик сказал: "Давай, малышка. Ты знаешь чего хочешь". А я подумала: "Не поведусь я на эту заезженную пластинку. Мужчины такие забавные. Они думают, что каждая женщина должна падать к ним на колени. Я предпочла быть тем, кто не спал с рок-звездами, хотя таких были сотни", — рассказывает Салли.

Но она признает, что пару раз изменила своим принципам: была "пьяная возня" с Дэйвом Гилмором из Pink Floyd, когда он разошелся со своей женой, и короткая интрижка с Артимусом Пайлом, барабанщиком, который заменил Бернса в Lynyrd Skynyrd.

Но ее настоящая любовь, постановщик Skynyrd Дин Килпатрик, погиб, когда частный самолет группы разбился в октябре 1977 года. Солист Ронни Ван Зант был среди шести погибших. Тогда Салли и Дин только обручились.

Она была замужем, но недолго и несчастливо, в 1980-х годах за музыкальным промоутером Полом Лоасби, Салли так и не завела детей и сейчас живет в Девоне.

[ + – ] Салли Арнольд и Питер Гэбриел Фото: Соцсети

И хоть сейчас Салли живет скромной жизнью пожилой дамы, она шутит, что никогда бы не смогла подсчитать количество своих любовников.

"Я бы не посмела. Я сама в шоке! У меня были интрижки с большим количеством роуди (техников группы и команды постановщиков, — ред.), потому, что они были милыми парнями", — вспоминает Салли.

Также она признается, что принимала наркотики. Тогда все рок-музыканты их принимали. Во время концертных туров за сценой стояли усилители: с одной стороны был кокаин, с другой – героин.

"Кит Ричардс и Ронни Вуд курили "грязные" сигареты. Они выбрасывали часть табака и заменяли его тем наркотиком, который употребляли", — Салли вспоминает, что на шоу Rolling Stones Earl’s Court принцесса Маргарет сказала: "Ах, кокаин. Какой забавный наркотик, вы не находите?".

Сама Салли употребляла кокаин, по ее собственному признанию, когда надо было "взбодриться", но однажды, по ошибке, она приняла героин.

"Мы все были в моей спальне в лондонском отеле, а я сидела за своим столом и занималась счетами. Кит и Вуди — сняли со стены фотографию и нанесли на нее линию белого порошка. Я думала, это был кокаин. На самом деле это был героин. Я никогда раньше не видел белый героин и никогда бы не приняла его, если бы знала. Это было кошмарно. Но Кит и Вуди (Ронни Вуд) часами за мной присматривали", — вспоминает Салли.

Ее уважали и любили все, о ком она заботилась. И ей даже посвящали песни. Хит 1977 года Lay Down Sally стал одой Эрика Клэптона ей. Хоть они вместе и не работали, но Салли дружила с его женой Патти Бойд.

Она вспоминает, как гостила у Билла Уаймана и его тогдашней партнерши Астрид на юге Франции после тура, ходила на пиццу с принцессой Монако Каролиной и обедала с художником Марком Шагалом. Она добавляет, что Билл никогда не принимал наркотики. Но однажды видела как Анита Палленберг и Кит Ричардс занимаются оральным сексом.

"Это было как раз именно то, что вы чаще всего могли видеть в рок-н-ролльных турах на частных самолетах. Мне было так скучно и неинтересно, что я просто снова заснула", — отмечает Салли.

Салли Арнольд говорит, что все это очень сильно отличалось от привилегированной респектабельности ее детства, когда она была дочерью богатого фермера в Уилтшире. Она выросла в тюдоровском особняке и посещала школу-интернат для девочек.

Но, когда она была подростком, ее едва не изнасиловал учитель французского языка. Затем, работая помощницей по хозяйству в Сент-Джонс-Вуде, прежде чем она начала учиться в Норланд-колледже в 1968 году, она подружилась с молодой женщиной, которая присматривала за детьми Клемента Фрейда.

Депутат-либерал и телевизионный шеф-повар, который позже был разоблачен как закоренелый насильник молодых девушек, жестоко обращался с Салли, заставляя ее заняться с ним оральным сексом. Тогда ей было всего 16.

"Он стал чем-то вроде наставника; он казался умным и забавным, и он научил готовить. Но однажды он сел за свой стол и сказал мне: "Иди сюда. Встань на колени". И он держал меня за волосы все это время. Это было отвратительно, но я понятия не имела, что могу пожаловаться. И, несмотря на это, я осталась его другом, он водил меня в рестораны и учил есть икру. Но ему нравилось запугивать людей", — вспоминает Салли о мрачной полосе в своей жизни.

Только в 2016 году, когда его разоблачили, она осознала всю глубину его развращенности.

В середине 1980-х она руководила благотворительной организацией по реабилитации наркозависимых The Double O для Пита Таунсенда из The Who. Гораздо позже, в 2003 году, когда гитариста обвинили в том, что он заходил на сайт с детской порнографией, Салли смогла его защитить.

Как няня из Норланда, она была обучена распознавать неуместное поведение взрослых по отношению к детям. Обвинять Пита в проступке было, по ее словам, "чудовищным".

Салли до сих пор поддерживает связь с музыкантами, с которыми работала. Так, помощник Мика Джаггера Алан Данн рассказывает ей новости о Джейд Джаггер, которой уже 51 год.

[ + – ] Джейд Джаггер с внучкой

Но, пожалуй, самой неожиданной ее встречей стала встреча с Анитой Палленберг, музой Rolling Stones и матерью троих детей Кита Ричардса. 15 лет назад Салли встретила ее на курсах акварельной живописи. "Мы неделю болтали о старых добрых деньках", — признается Салли.

Сегодня самое самозабвенное удовольствие Салли очень далеко от гедонизма 1970-х. "Поход в кино в дневное время, — говорит она, — кажется сейчас самым декадентским развлечением".

