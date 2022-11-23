Уроки самообороны и нейробиологии. Как обучают нянь для королевской семьи и селебрити

Выпускницы колледжа Норланд – самые дорогие и надежные няни в мире.

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Известно, что детей членов британской королевской семьи и некоторых селебрити воспитывают выпускницы самого престижного колледжа для нянь. Колледж Норланд готовит лучших нянь в мире и одна из учениц рассказала, как там все устроено. Об этом пишет Daily Mail.

23-летняя Матильда учится на третьем курсе колледжа с 130-летней историей. Год обучения стоит 15 тысяч фунтов и в это учебное заведение очень нелегко попасть.

Принц и принцесса Уэльские наняли няню из Norland College еще в 2014 году. Ее иногда можно узнать на прогулках по фирменной форме, которую носят выпускницы колледжа в Бате. Основательница колледжа Эмили Уорд специально придумала приметную форму для выпускниц, чтобы их не путали с прислугой.

Матильда рассказала, что у нее были уроки буквально всего: начиная от занятий по самообороне и заканчивая правилами того, как купать ребенка.

[ + – ] 23-летняя Матильда обучается в Норланд-колледже Фото: Соцсети

Девушка начала учиться в Норланд-колледже в сентябре 2020 года, и в настоящее время ей осталось 18 месяцев обучения.

Выпускники престижной школы в Бате, основанной в 1892 году, присматривают за детьми из богатейших семей мира, включая знаменитостей и королевских особ.

Принц и принцесса Уэльские наняли Марию Терезу Туррион-Борралло, когда принцу Джорджу было восемь месяцев, и сейчас выпускница Норланда заботится обо всех троих их детях.

[ + – ] Мария Тереза Туррион-Борралло - няня детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма Фото: Getty Images

Рок-звезда Мик Джаггер нанял няню из Норланда Салли Арнольд, чтобы она присматривала за его дочерью Джейд, которой сейчас 51 год.

Сейчас, на третьем году обучения в историческом учреждении, Матильда раскрыла всю полноту строгого обучения по программе, которое включает более 1200 часов практических занятий.

"Быть ​​частью бренда Norland — это гораздо больше, чем дает обучение в обычном университете. У вас гораздо больше ответственности", — говорит Матильда.

Наряду со своим престижным дипломом Norland студенты получают степень бакалавра (с отличием) в области образования и ухода за детьми младшего возраста и платят 15 740 фунтов стерлингов в год за обе квалификации.

"Степень очень научная, например, у нас есть лекции по развитию мозга, на которых мы можем увидеть, как работает детский мозг", — рассказала Матильда.

"Мы узнаем о том, как воспитание детей изменилось за эти годы с развитием педагогических подходов и поддерживающих теорий, и насколько это далеко от традиций, которые мы видели в прошлом", — Матильда рассказала, что приглашенные лекторы рассказывают им о нейробиологии, антидискриминационной политике, детской психологии и прочих полезных для няни высочайшего класса вещах.

[ + – ] Выпускницы Норланда получают множество предложений о работе Фото: Facebook Norland College

"Вы узнаете о том, как готовить детские смеси, как собирать детские кроватки, как правильно готовить ванночки для младенцев и у нас даже есть уроки самообороны", — рассказала будущая няня.

Кроме кулинарии, шитья и оказания первой помощи, нянь из Норланда обучают тхэквондо, вождению снегохода и тому, как избежать папарацци.

На втором году обучения студенты учатся у каскадера на гоночной трассе Castle Combe в Уилтшире, который готовит их к любым ситуациям: будь то вождение на обледенелой трассе, или противодействие потенциальным похитителям.

В колледже строгие правила: студентам запрещено курить, употреблять и покупать алкоголь в форме колледжа, посещать рестораны фастфуда и покупать кофе навынос.

[ + – ] Форму Норланд-колледжа знают во всем мире Фото: Facebook Norland College

Получив квалификацию, няни Norland зарабатывают в среднем 40 000 фунтов стерлингов в первый год работы, а зарплата опытных нянь достигает 100 000 фунтов стерлингов.

Они настолько востребованы, что каждая выпускница, или выпускник получают сразу несколько предложений о работе.