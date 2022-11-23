Уроки самооборони та нейробіології. Як навчають нянь для королівської родини та селебриті

Випускниці коледжу Норланд — найдорожчі та найнадійніші няні у світі.

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Відомо, що дітей членів британської королівської родини та деяких селебриті виховують випускниці найпрестижнішого коледжу для нянь. Коледж Норланд готує найкращих нянь у світі та одна з учениць розповіла, як там усе влаштовано. Про це пише Daily Mail.

23-річна Матильда навчається на третьому курсі коледжу з 130-річною історією. Рік навчання коштує 15 тисяч фунтів і до цього навчального закладу дуже нелегко потрапити.

Принц та принцеса Уельські найняли няню з Norland College ще 2014 року. Її іноді можна впізнати на прогулянках фірмовою формою, яку носять випускниці коледжу в Баті. Засновниця коледжу Емілі Ворд спеціально придумала помітну форму для випускниць, щоби їх не плутали з прислугою.

Матильда розповіла, що мала уроки буквально всього: починаючи від занять з самооборони й закінчуючи правилами того, як купати дитину.

[ + – ] 23-річна Матильда навчається у Норланд-коледжі Фото: Соцмережi

Дівчина почала навчатися у Норланд-коледжі у вересні 2020 року, і наразі їй залишилося 18 місяців навчання.

Випускники престижної школи в Баті, заснованій у 1892 році, наглядають за дітьми з найбагатших сімей світу, включно зі знаменитостями та королівськими особами.

Принц і принцеса Уельські найняли Марію Терезу Турріон-Борралло, коли принцу Джорджу було вісім місяців, і зараз випускниця Норланда піклується про всіх трьох їхніх дітей.

[ + – ] Марія Тереза Турріон-Борралло — няня дітей Кейт Міддлтон та принца Вільяма Фото: Getty Images

Рок-зірка Мік Джаггер найняв няню з Норланду Саллі Арнольд, щоб вона доглядала його дочку Джейд, якій зараз 51 рік.

Наразі, на третьому році навчання в історичній установі, Матильда розкрила всю повноту суворого навчання за програмою, яка включає понад 1200 годин практичних занять.

"Бути часткою бренду Norland — це набагато більше, ніж дає навчання у звичайному університеті. У вас набагато більше відповідальності", — каже Матильда.

Поряд зі своїм престижним дипломом Norland студенти здобувають ступінь бакалавра (з відзнакою) в галузі освіти та догляду за дітьми молодшого віку та платять 15 740 фунтів стерлінгів на рік за обидві кваліфікації.

"Ступінь дуже науковий, наприклад, у нас є лекції з розвитку мозку, на яких ми можемо побачити, як працює дитячий мозок", — розповіла Матильда.

"Ми дізнаємося про те, як виховання дітей змінилося за ці роки з розвитком педагогічних підходів та теорій на підтримку цього, і наскільки це далеко від традицій, які ми бачили в минулому", — Матильда розповіла, що запрошені лектори розповідають їм про нейробіологію, антидискримінаційну політику, дитячої психології та інших корисних для няні найвищого класу речей.

[ + – ] Випускниці Норланду отримують безліч пропозицій щодо роботи Фото: Facebook Norland College

"Ви дізнаєтеся про те, як готувати дитячі суміші, як збирати дитячі ліжечка, як правильно готувати ванни для немовлят і у нас навіть є уроки самооборони", — розповіла майбутня няня.

Крім кулінарії, шиття та надання першої допомоги, нянь з Норланду навчають тхеквондо, водінню снігохода і тому, як уникнути папараці.

На другому році навчання студенти навчаються у каскадера на трасі для перегонів Castle Combe у Вілтширі, який готує їх до будь-яких ситуацій: чи то водіння на зледенілій трасі, чи протидія потенційним викрадачам.

У коледжі суворі правила: студентам заборонено курити, вживати та купувати алкоголь у формі коледжу, відвідувати ресторани фастфуду та купувати каву навинос.

[ + – ] Форму Норланд-коледжу знають у всьому світі Фото: Facebook Norland College

Здобувши кваліфікацію, няні Norland заробляють у середньому 40 000 фунтів стерлінгів у перший рік роботи, а зарплата досвідчених нянь досягає 100 000 фунтів стерлінгів.

Вони настільки у попиті, що кожна випускниця чи випускник отримують одразу кілька пропозицій про роботу.