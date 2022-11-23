Уроки самооборони та нейробіології. Як навчають нянь для королівської родини та селебриті
Випускниці коледжу Норланд — найдорожчі та найнадійніші няні у світі.
Відомо, що дітей членів британської королівської родини та деяких селебриті виховують випускниці найпрестижнішого коледжу для нянь. Коледж Норланд готує найкращих нянь у світі та одна з учениць розповіла, як там усе влаштовано. Про це пише Daily Mail.
23-річна Матильда навчається на третьому курсі коледжу з 130-річною історією. Рік навчання коштує 15 тисяч фунтів і до цього навчального закладу дуже нелегко потрапити.
Принц та принцеса Уельські найняли няню з Norland College ще 2014 року. Її іноді можна впізнати на прогулянках фірмовою формою, яку носять випускниці коледжу в Баті. Засновниця коледжу Емілі Ворд спеціально придумала помітну форму для випускниць, щоби їх не плутали з прислугою.
Матильда розповіла, що мала уроки буквально всього: починаючи від занять з самооборони й закінчуючи правилами того, як купати дитину.
Дівчина почала навчатися у Норланд-коледжі у вересні 2020 року, і наразі їй залишилося 18 місяців навчання.
Випускники престижної школи в Баті, заснованій у 1892 році, наглядають за дітьми з найбагатших сімей світу, включно зі знаменитостями та королівськими особами.
Принц і принцеса Уельські найняли Марію Терезу Турріон-Борралло, коли принцу Джорджу було вісім місяців, і зараз випускниця Норланда піклується про всіх трьох їхніх дітей.
Рок-зірка Мік Джаггер найняв няню з Норланду Саллі Арнольд, щоб вона доглядала його дочку Джейд, якій зараз 51 рік.
Наразі, на третьому році навчання в історичній установі, Матильда розкрила всю повноту суворого навчання за програмою, яка включає понад 1200 годин практичних занять.
"Бути часткою бренду Norland — це набагато більше, ніж дає навчання у звичайному університеті. У вас набагато більше відповідальності", — каже Матильда.
Поряд зі своїм престижним дипломом Norland студенти здобувають ступінь бакалавра (з відзнакою) в галузі освіти та догляду за дітьми молодшого віку та платять 15 740 фунтів стерлінгів на рік за обидві кваліфікації.
"Ступінь дуже науковий, наприклад, у нас є лекції з розвитку мозку, на яких ми можемо побачити, як працює дитячий мозок", — розповіла Матильда.
"Ми дізнаємося про те, як виховання дітей змінилося за ці роки з розвитком педагогічних підходів та теорій на підтримку цього, і наскільки це далеко від традицій, які ми бачили в минулому", — Матильда розповіла, що запрошені лектори розповідають їм про нейробіологію, антидискримінаційну політику, дитячої психології та інших корисних для няні найвищого класу речей.
"Ви дізнаєтеся про те, як готувати дитячі суміші, як збирати дитячі ліжечка, як правильно готувати ванни для немовлят і у нас навіть є уроки самооборони", — розповіла майбутня няня.
Крім кулінарії, шиття та надання першої допомоги, нянь з Норланду навчають тхеквондо, водінню снігохода і тому, як уникнути папараці.
На другому році навчання студенти навчаються у каскадера на трасі для перегонів Castle Combe у Вілтширі, який готує їх до будь-яких ситуацій: чи то водіння на зледенілій трасі, чи протидія потенційним викрадачам.
У коледжі суворі правила: студентам заборонено курити, вживати та купувати алкоголь у формі коледжу, відвідувати ресторани фастфуду та купувати каву навинос.
Здобувши кваліфікацію, няні Norland заробляють у середньому 40 000 фунтів стерлінгів у перший рік роботи, а зарплата досвідчених нянь досягає 100 000 фунтів стерлінгів.
Вони настільки у попиті, що кожна випускниця чи випускник отримують одразу кілька пропозицій про роботу.