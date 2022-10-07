У Мика Джаггера была близость с музыкантами Rolling Stones

Много лет легенду рока считали поклонником красивых женщин.

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Представителями ЛГБТ-сообщества на британской сцене никого не удивишь. Вспомним покойных Дэвида Боуи или Фредди Меркьюри, которые совершали каминг-ауты, когда это еще не было мейнстримом. В то же время лидер легендарной группы Rolling Stones Мик Джаггер слыл отчаянным ловеласом, покорившим сердца множества красивых женщин. Но пробил час и поклонникам "катящихся камней" узнать правду о своих кумирах. Приятную или не очень – пусть сами решают.

По стопам Фредди Меркьюри

На днях в Великобритании увидела свет книга "Каменный век", посвященная малоизвестным фактам о Rolling Stones и его учасниках, информирует Mirror. Автор произведения, Лесли Энн-Джонс (прославилась книгой "Queenn. Фредди Меркьюри. Биография"), провела кропотливую работу, пообщавшись с друзьями, бывшими подружками и еще уймой народу, причастных к деятельности участников группы. И в книге она прямо называет Джаггера "иконой бисексуалов", приводя в доказательство своих слов увесистые аргументы и факты. В частности, она утверждает, что у Мика Джаггера были близкие отношения с гитаристами "роллингов" Китом Ричардсом и Миком Тейлором (играл в группе с 1969-го по 1974 год).

[ + – ] Похоже, только Ронни Вуд из Rolling Stones не спал со своими одногруппниками Фото: grammy.com

В частности, в книге опубликованы откровения некоего Пола Леветта, который однажды познакомился на вечеринке с бывшей женой Мика Тейлора – Роуз, и у них завязался роман. "Однажды Роуз рассказала мне, что застукала дома мужа в объятиях Мика Джаггера. Это и стало причиной разрыва отношений. Если бы это было неправдой, то какой смысл Роуз было бы так беспардонно оговаривать своего мужа и Мика?" – говорит Леветт в книге.

Роман с Дэвидом Боуи?

Подозревали Джаггера в бисексуальности и некоторые его бывшие любовницы. Например, Анита Палленберг говорит в книге "Каменный век" следующее: "Когда я впервые встретилась с Миком и другими участниками группы, то сразу же поняла, что он буквально влюблен в Кита (Ричардса)". Цитируем также Марианну Фейтфулл: "У меня было стойкое убеждение, что в отношениях Мика и Кита присутствует сексуальный подтекст. Я догадывалась о том, что они оба – бисексуалы".

[ + – ] Мику Джаггеру приписывают Роман и с Дэвидом Боуи

Когда-то в Великобритании ходили слухи, что у Дэвида Боуи и Мика Джаггера тоже очень близкие отношения. Однако найти какие-то подтверждения этому так и не удалось. О предполагаемом романе британских рок-звезд, а также об интересе Джаггера к австрийскому актеру Гельмуту Бергеру тоже рассказывается в книге "Каменный век".

Недвусмысленные намеки

Сам Джаггер в одном из интервью, которое он дал в 1995 году, назвал Тейлора "очень красивым и чувственным", и что его период работы в Rolling Stones был самым удачливым в творческом плане для группы. А с Китом Ричардсом Джаггера связывает многолетняя "пламенная дружба", как они оба это называют в своих биографических книгах. А теперь, спустя много лет, выясняется, что от "пламенной дружбы" до совместной постели не так уж и много шагов.

[ + – ] Мик Джаггер часто лапал других участников группы прямо на сцене Фото: Instagram mickjagger

Вот так и развенчиваются мифы о знаменитостях. Ведь через постель 79-летнего Джаггера прошел полк, если не дивизия известных моделей, актрис и певиц, а также девушек попроще. У него 8 детей от пяти разных женщин, и это только доказанных. И при всей его любвеобильности Джаггер был лишь дважды женат, что в мире селебритис можно приравнять к завидному постоянству. Но и мужчинами рокер, как выяснилось, совсем не гнушался. Поклонникам "роллингов" стоит запастись попкорном и ждать новых витков этого сексуального скандала. Пока что ни Джаггер, ни Ричардс, ни Тейлор не комментировали книгу "Каменный век". Возможно, пока все они заняты более важными делами. Или друг другом?..

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