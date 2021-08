Уоттс присоединился к коллективу в 1963 году. Причину смерти представители музыканта не называют, но недавно он восстанавливался после некой "медицинской процедуры".

Британский музыкант — ударник группы Rolling Stones Чарли Уоттс — умер в возрасте 80 лет. Об этом в воскресенье, 24 августа, сообщает издание BBC.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

СМИ со ссылкой на представителя Уоттса пишет, что умер музыкант в одной из больниц Лондона в окружении семьи.

Известие о кончине участника одного из самых значимых рок-коллективов в истории появилось вскоре после того, как стало известно, что он пропустит американское турне группы после некой "медицинской процедуры". При этом известно, что в 2004 году Уоттс лечился от рака горла.

Уоттс появился на свет в 1941 году, а уже в 1963 стал участником группы. The Rolling Stones.

The Rolling Stones — рок-группа родом из Великобритании, которая была основана 12 июля 1962 года. На протяжении многих лет она соперничала по популярности с The Beatles. и многие годы соперничавшая по популярности с The Beatles.

До этого времени в коллективе, помимо Уоттса, присутствовали Мик Джаггер, Кит Ричардс и Ронни Вуд.

Как сообщалось ранее, 26 июля умер экс-барабанщик и один из основателей культовой ню-метал-группы Slipknot Джои Джордисон. Легендарному барабанщику было всего 46 лет.

Также сообщалось, что умер Дасти Хилл, басист и гитарист известной американской блюз-рок-группы ZZ Top.