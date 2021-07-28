Умер один из основателей Slipknot Джои Джордисон

Легендарному барабанщику было всего 46 лет.

В понедельник, 26 июля, умер экс-барабанщик и один из основателей культовой ню-метал-группы Slipknot Джои Джордисон. Об этом сообщает музыкальное издание Rolling Stone.

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На момент смерти Джои Джордисону было 46 лет. Семья музыканта заявила, что он скончался "мирно во сне".

"Смерть Джои опустошила наши сердца и оставила в них чувство неописуемой печали. Те, кто знали Джои, помнят его сообразительность, мягкий характер, огромное сердце и любовь к семье и музыке", — сообщила семья Джордисона в своем заявлении и попросила "уважать потребность в покое и уединении в такое трудное время".

Джои Джордисон присоединился к Slipknot в 1995 году. В 2013 году барабанщик покинул группу, сославшись на личные причины. Только в 2016 году стало известно, что причиной ухода Джордисона стало заболевание спинного мозга — поперечный миелит. Эта болезнь представляет собой острое воспаление белого и серого вещества сегментов спинного мозга. Из-за болезни у Джордисона отнимались ноги, что делало невозможным игру ногами.

Другие участники группы не понимали, что происходит с Джордисоном, и даже думали, что у него проблемы с наркотиками. А об увольнении из Slipknot они сообщили барабанщику по email. Об этом рассказывал сам Джордисон в интервью в 2016 году.

Джои Джордисон несколько раз был объявлен лучшим барабанщиком в мире.

Напомним, прах лидера группы Motorhead Иэна Фрэйзера Килмистера, более известного как Лемми, вложили в пули и подарили его друзьям. Перед кончиной артист распорядился поступить с его прахом именно таким образом.