Умер один из основателей Slipknot Джои Джордисон
Легендарному барабанщику было всего 46 лет.
В понедельник, 26 июля, умер экс-барабанщик и один из основателей культовой ню-метал-группы Slipknot Джои Джордисон. Об этом сообщает музыкальное издание Rolling Stone.
На момент смерти Джои Джордисону было 46 лет. Семья музыканта заявила, что он скончался "мирно во сне".
"Смерть Джои опустошила наши сердца и оставила в них чувство неописуемой печали. Те, кто знали Джои, помнят его сообразительность, мягкий характер, огромное сердце и любовь к семье и музыке", — сообщила семья Джордисона в своем заявлении и попросила "уважать потребность в покое и уединении в такое трудное время".
Джои Джордисон присоединился к Slipknot в 1995 году. В 2013 году барабанщик покинул группу, сославшись на личные причины. Только в 2016 году стало известно, что причиной ухода Джордисона стало заболевание спинного мозга — поперечный миелит. Эта болезнь представляет собой острое воспаление белого и серого вещества сегментов спинного мозга. Из-за болезни у Джордисона отнимались ноги, что делало невозможным игру ногами.
Другие участники группы не понимали, что происходит с Джордисоном, и даже думали, что у него проблемы с наркотиками. А об увольнении из Slipknot они сообщили барабанщику по email. Об этом рассказывал сам Джордисон в интервью в 2016 году.
Джои Джордисон несколько раз был объявлен лучшим барабанщиком в мире.
Напомним, прах лидера группы Motorhead Иэна Фрэйзера Килмистера, более известного как Лемми, вложили в пули и подарили его друзьям. Перед кончиной артист распорядился поступить с его прахом именно таким образом.