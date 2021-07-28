Помер один із засновників Slipknot Джої Джордісон

Легендарному барабанщику було всього 46 років.

У понеділок, 26 липня, помер ексбарабанщик та один із засновників культової ню-метал-групи Slipknot Джої Джордісон. Про це повідомляє музичне видання Rolling Stone.

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На момент смерті Джої Джордісону було 46 років. Сім'я музиканта заявила, що він помер "мирно уві сні".

"Смерть Джої спустошила наші серця і залишила в них почуття невимовної печалі. Ті, хто знали Джої, пам'ятають його кмітливість, м'який характер, величезне серце і любов до сім'ї та музики", — повідомила сім'я Джордісон у своїй заяві і попросила "поважати потребу в спокої і самоті в такий скрутний час".

Джої Джордісон приєднався до Slipknot у 1995 році. У 2013 році барабанщик покинув групу, пославшись на особисті причини. Тільки в 2016 році стало відомо, що причиною відходу Джордісона стало захворювання спинного мозку — поперечний мієліт. Ця хвороба являє собою гостре запалення білої і сірої речовини сегментів спинного мозку. Через хворобу у Джордісона віднімалися ноги, що унеможливлювало гру ногами.

Інші учасники групи не розуміли, що відбувається з Джордісоном, і навіть думали, що в нього проблеми з наркотиками. А про звільнення зі Slipknot вони повідомили барабанщику за допомогою email. Про це розповідав сам Джордісон в інтерв'ю в 2016 році.

Джої Джордісон кілька разів був оголошений найкращим барабанщиком у світі.

Нагадаємо, прах лідера групи Motorhead Яна Фрейзера Кілмістер, більш відомого як Леммі, вклали в кулі та подарували його друзям. Перед кончиною артист розпорядився вчинити з його прахом саме так.