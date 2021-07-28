Помер один із засновників Slipknot Джої Джордісон
Легендарному барабанщику було всього 46 років.
У понеділок, 26 липня, помер ексбарабанщик та один із засновників культової ню-метал-групи Slipknot Джої Джордісон. Про це повідомляє музичне видання Rolling Stone.
На момент смерті Джої Джордісону було 46 років. Сім'я музиканта заявила, що він помер "мирно уві сні".
"Смерть Джої спустошила наші серця і залишила в них почуття невимовної печалі. Ті, хто знали Джої, пам'ятають його кмітливість, м'який характер, величезне серце і любов до сім'ї та музики", — повідомила сім'я Джордісон у своїй заяві і попросила "поважати потребу в спокої і самоті в такий скрутний час".
Джої Джордісон приєднався до Slipknot у 1995 році. У 2013 році барабанщик покинув групу, пославшись на особисті причини. Тільки в 2016 році стало відомо, що причиною відходу Джордісона стало захворювання спинного мозку — поперечний мієліт. Ця хвороба являє собою гостре запалення білої і сірої речовини сегментів спинного мозку. Через хворобу у Джордісона віднімалися ноги, що унеможливлювало гру ногами.
Інші учасники групи не розуміли, що відбувається з Джордісоном, і навіть думали, що в нього проблеми з наркотиками. А про звільнення зі Slipknot вони повідомили барабанщику за допомогою email. Про це розповідав сам Джордісон в інтерв'ю в 2016 році.
Джої Джордісон кілька разів був оголошений найкращим барабанщиком у світі.
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