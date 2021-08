Помер барабанщик The Rolling Stones Чарлі Уоттс (відео)

Уоттс приєднався до колективу в 1963 році. Причину смерті представники музиканта не називають, але недавно він відновлювався після якоїсь "медичної процедури".

Британський музикант — ударник групи Rolling Stones Чарлі Уоттс — помер у віці 80 років. Про це в неділю, 24 серпня, повідомляє видання BBC.

ЗМІ з посиланням на представника Воттса пише, що помер музикант в одній з лікарень Лондона в оточенні родини.

Звістка про смерть учасника одного з найбільш значущих рок-колективів в історії з'явилася незабаром після того, як стало відомо, що він пропустить американське турне групи після якоїсь "медичної процедури". При цьому відомо, що в 2004 році Уоттс лікувався від раку горла.

Уоттс з'явився на світло в 1941 році, а вже в 1963 став учасником групи. The Rolling Stones.

The Rolling Stones — рок-група родом з Великобританії, яка була заснована 12 липня 1962 року. Протягом багатьох років вона змагалася за популярністю з The Beatles. і багато років суперничала за популярністю з The Beatles.

До цього часу в колективі, крім Воттса, були присутні Мік Джаггер, Кіт Річардс і Ронні Вуд.

Як повідомлялося раніше, 26 липня помер екс-барабанщик і один із засновників культової ню-метал-групи Slipknot Джої Джордісон. Легендарному барабанщику було всього 46 років.

Також повідомлялося, що помер Дасті Хілл, басист і гітарист відомої американської блюз-рок-групи ZZ Top.