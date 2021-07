Басист і вокаліст культової рок-групи ZZ Top Дасті Гілл помер на 73-му році життя

Члени групи повідомили, що вокаліст пішов з життя уві сні у себе вдома в Техасі.

Помер Дасті Гілл, басист і гітарист відомої американської блюз-рок-групи ZZ Top. Про це повідомляється на офіційній сторінці групи в Facebook.

"Ми засмучені сьогоднішньої звісткою про смерть нашого великого друга Дасті Гілла. Він помер уві сні в себе вдома в Г'юстоні (штат Техас)", — йдеться в повідомленні.

Звернення про те, що Дасті Гілл помер, було підписано рештою учасників колективу: гітаристом і вокалістом Біллі Гіббонсом і барабанщиком Френком Бірдом

Менш ніж за годину повідомлення отримало 140 тис. реакцій, його прокоментували 30 тис. чоловік, 178 тис. разів ним поділилися.

У повідомленні не говориться, чи продовжить ZZ Top існування без Гілла.

Помер Дасті Гілл — що відомо про музиканта?

Дасті Гілл народився в Техасі в 1949 році. Він і співзасновник ZZ Top барабанщик Френк Бірд грали в кінці 1960-х в групі American Blues. Басист став незмінним учасником ZZ Top незабаром після заснування колективу в 1969 році Бірдом і гітаристом Біллі Гіббонс. У 2004-му Гілл разом із іншими ZZ Top став членом "Залу слави рок-н-ролу" в Огайо.

Всього ZZ Top випустила 15 альбомів. Серед них — наполовину концертний, наполовину студійний альбом Fandango!, проданий тиражем більше 25 млн екземплярів тільки в США. Сім їхніх дисків, у тому числі дві збірки хітів, є платиновими або мультиплатиновими, а чотири інших — золотими.

Колектив був представлений у документальному фільмі 2019 року "That Little Ol "Band from Texas", який отримав премію Греммі за кращий музичний фільм.

Нагадаємо, 26 липня помер ексбарабанщик і один із засновників культової ню-метал-групи Slipknot Джої Джордісон. На момент смерті йому було 46 років. Сім'я музиканта заявила, що він помер "мирно уві сні".

