Басист и вокалист культовой рок-группы ZZ Top Дасти Хилл умер на 73-м году жизни

Члены группы сообщили, что вокалист ушел из жизни во сне у себя дома в Техасе.

Умер Дасти Хилл, басист и гитарист известной американской блюз-рок-группы ZZ Top. Об этом сообщается на официальной странице группы в Facebook.

"Мы опечалены сегодняшней вестью о смерти нашего большого друга Дасти Хилла. Он умер во сне у себя дома в Хьюстоне (штат Техас)", – говорится в сообщении.

Обращение о том, что умер Дасти Хилл, было подписано остальными участниками коллектива: гитаристом и вокалистом Билли Гиббонсом и барабанщиком Фрэнком Бирдом

Менее чем за час сообщение получило 140 тыс. реакций, его прокомментировали 30 тыс. человек, 178 тыс. раз им поделились.

В сообщении не говорится, продолжит ли ZZ Top существование без Хилла.

Умер Дасти Хилл — что известно о музыканте?

Дасти Хилл родился в Техасе в 1949 году. Он и сооснователь ZZ Top барабанщик Фрэнк Бирд играли в конце 1960-х в группе American Blues. Басист стал бессменным участником ZZ Top вскоре после основания коллектива в 1969 году Бирдом и гитаристом Билли Гиббонсом. В 2004-м Хилл вместе с другими ZZ Top стал членом "Зала славы рок-н-ролла" в Огайо.

Всего ZZ Top выпустила 15 альбомов. Среди них – наполовину концертный, наполовину студийный альбом Fandango!, проданный тиражом более 25 млн экземпляров только в США. Семь их дисков, в том числе два сборника хитов, являются платиновыми или мультиплатиновыми, а четыре других –- золотыми.

