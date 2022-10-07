Мік Джаггер мав близькість з музикантами Rolling Stones

Багато років легенду року вважали шанувальником гарних жінок.

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Представниками ЛГБТ-спільноти на британській сцені нікого не здивуєш. Згадаймо покійних Девіда Бові або Фредді Мерк'юрі, які робили камінг-аути, коли це ще не було мейнстримом. Так само лідер легендарної групи Rolling Stones Мік Джаггер мав славу відчайдушного ловеласа, який підкорив серця безлічі красивих жінок. Але настав час і шанувальників "каменів, що котяться" дізнатися правду про своїх кумирів. Приємну чи не дуже — хай самі вирішують.

Слідами Фредді Мерк'юрі

Днями у Великій Британії побачила світ книга "Кам'яний вік", присвячена маловідомим фактам про Rolling Stones та його учасників, інформує Mirror. Авторка твору, Леслі Енн-Джонс (прославилася книгою "Queenn. Фредді Мерк'юрі. Біографія"), провела кропітку роботу, поспілкувавшись з друзями, колишніми подружками та ще безліччю народу, причетних до діяльності учасників групи. І в книзі вона прямо називає Джаггера "іконою бісексуалів", наводячи на доказ своїх слів важкі аргументи та факти. Зокрема, вона стверджує, що Мік Джаггер мав близькі стосунки з гітаристами "роллінгів" Кітом Річардсом і Міком Тейлором (грав у групі з 1969-го по 1974 рік).

[ + – ] Схоже, тільки Ронні Вуд із Rolling Stones не спав зі своїми одногрупниками Фото: grammy.com

Зокрема, у книзі опубліковано одкровення певного Пола Леветта, який одного разу познайомився на вечірці з колишньою дружиною Міка Тейлора — Роуз, і в них зав'язався роман. "Якось Роуз розповіла мені, що застукала вдома чоловіка в обіймах Міка Джаггера. Це і стало причиною розриву стосунків. Якби це було неправдою, то який сенс Роуз було б так безпардонно обмовляти свого чоловіка та Міка?" — каже Леветт у книзі.

Роман із Девідом Бові?

Підозрювали Джаггера у бісексуальності і деякі його колишні коханки. Наприклад, Аніта Палленберг говорить у книзі "Кам'яний вік" наступне: "Коли я вперше зустрілася з Міком та іншими учасниками групи, то відразу ж зрозуміла, що він буквально закоханий у Кіта (Річардса)". Цитуємо також Маріанну Фейтфулл: "У мене було стійке переконання, що у відносинах Міка та Кіта присутній сексуальний підтекст. Я здогадувалася про те, що вони обоє — бісексуали".

[ + – ] Міку Джаггеру приписують Роман і з Девідом Бові

Колись у Великій Британії ходили чутки, що у Девіда Бові та Міка Джаггера теж дуже близькі стосунки. Однак знайти якісь підтвердження цьому так і не вдалося. Про можливий роман британських рок-зірок, а також про інтерес Джаггера до австрійського актора Гельмута Бергера теж розповідається в книзі "Кам'яний вік".

Недвозначні натяки

Сам Джаггер в одному з інтерв'ю, яке він дав у 1995 році, назвав Тейлора "дуже красивим і чуттєвим", і що його період роботи в Rolling Stones був найщасливішим у творчому плані для гурту. А з Кітом Річардсом Джаггера пов'язує багаторічна "полум'яна дружба", як вони обидва це називають у своїх біографічних книгах. А тепер, через багато років, з'ясовується, що від "полум'яної дружби" до спільного ліжка не так багато кроків.

[ + – ] Мік Джаггер часто мацав інших учасників гурту прямо на сцені Фото: Instagram mickjagger

Ось так і розвінчуються міфи про знаменитостей. Через ліжко 79-річного Джаггера пройшов полк, якщо не дивізія відомих моделей, акторок та співачок, а також простіших дівчат. Має 8 дітей від п'яти різних жінок, і це лише доведених. І при всій його велелюбності Джаггер був лише двічі одружений, що у світі селебрітіс можна прирівняти до завидної сталості. Але й чоловіками рокер, як з'ясувалося, зовсім не гребував. Шанувальникам "ролінгів" варто запастися попкорном і чекати на нові витки цього сексуального скандалу. Поки що ні Джаггер, ні Річардс, ні Тейлор не коментували книгу "Кам'яний вік". Можливо, поки всі вони зайняті важливішими справами. Або один одним?

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