Ронні Вуд із Rolling Stones зізнався, що написав для принца Вільяма портрет його діда
Портрет принца Філіпа вугіллям, за словами рокера, зберігається в будинку Вільяма в "особливому місці", де він може бачити його щодня.
Ронні Вуд, бас-гітарист легендарного гурту Rolling Stones, розповів, що, виявляється, принц Вільям має написаний ним портрет. На портреті зображений покійний принц Філіп, дідусь принца. Про це пише Daily Mail.
75-річний рокер Rolling Stones відтворив фотографію, де принц Філіп знімав капелюх на параді в 2017 році. Картину він написав вугіллям.
"Мені щиро сподобалося це зображення, коли я побачив його в газеті. Я сказав Вільяму, що мене так вразив цей образ, що я його повторив. І Вільям сказав, що це чудово", — за словами Вуда, Вільям вирішив, що це настільки приголомшливо, що тепер портрет діда у нього.
І він тримає його в "особливому місці, де він може бачити його щодня".
Наразі принц Вільям та Кейт Міддлтон з дітьми живуть у котеджі Аделаїда у Віндзорі. Де знаходиться портрет принца Філіпа – неясно.
Вуд, який почав малювати ще в дитинстві, також розповів, що має схованку з ескізами покійної королеви.
"Я б із задоволенням намалював королеву. Я малював її у вільний час, і я маю кілька зображень. Вони ще не зовсім готові, але я б із задоволенням попрацював над ними", — за словами Вуда королеву непросто малювати.
Раніше він показував ще одну картину, на якій зобразив усіх учасників гурту Rolling Stones. Зокрема, й покійного барабанщика Чарлі Воттса, який помер в 2021 році у віці 80 років.
Малюючи, Ронні Вуд надихався концертом Rolling Stones у 2016 році, який вони відіграли на Кубі.
"Я подумав, що ми повинні закарбувати частину магії, яка була створена там до того, як вона пішла в далеке минуле. Явний захват на обличчях людей був просто чистою любов'ю. Їхня мрія збулася. Вони ніколи не думали, що рок-н-рол повернеться до них додому", — згадував про той концерт Вуд.
Нагадаємо, раніше няня доньки Міка Джаггера розповіла про вечірки з наркотиками та запрошення на оргії. Саме Ронні Вуд та Мік Джаггер пропонували їй зайнятися з ними сексом, але вона відмовилася.