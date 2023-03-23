Ронні Вуд із Rolling Stones зізнався, що написав для принца Вільяма портрет його діда

Портрет принца Філіпа вугіллям, за словами рокера, зберігається в будинку Вільяма в "особливому місці", де він може бачити його щодня.

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Ронні Вуд, бас-гітарист легендарного гурту Rolling Stones, розповів, що, виявляється, принц Вільям має написаний ним портрет. На портреті зображений покійний принц Філіп, дідусь принца. Про це пише Daily Mail.

75-річний рокер Rolling Stones відтворив фотографію, де принц Філіп знімав капелюх на параді в 2017 році. Картину він написав вугіллям.

Ронні Вуд малює з дитинства

"Мені щиро сподобалося це зображення, коли я побачив його в газеті. Я сказав Вільяму, що мене так вразив цей образ, що я його повторив. І Вільям сказав, що це чудово", — за словами Вуда, Вільям вирішив, що це настільки приголомшливо, що тепер портрет діда у нього.

І він тримає його в "особливому місці, де він може бачити його щодня".

Наразі принц Вільям та Кейт Міддлтон з дітьми живуть у котеджі Аделаїда у Віндзорі. Де знаходиться портрет принца Філіпа – неясно.

Портрет принца Філіпа, написаний Ронні Вудом Фото: Instagram Ronnie Wood

Вуд, який почав малювати ще в дитинстві, також розповів, що має схованку з ескізами покійної королеви.

"Я б із задоволенням намалював королеву. Я малював її у вільний час, і я маю кілька зображень. Вони ще не зовсім готові, але я б із задоволенням попрацював над ними", — за словами Вуда королеву непросто малювати.

Раніше він показував ще одну картину, на якій зобразив усіх учасників гурту Rolling Stones. Зокрема, й покійного барабанщика Чарлі Воттса, який помер в 2021 році у віці 80 років.

Малюючи, Ронні Вуд надихався концертом Rolling Stones у 2016 році, який вони відіграли на Кубі.

Картина, що зображує концерт Rolling Stones на Кубі

"Я подумав, що ми повинні закарбувати частину магії, яка була створена там до того, як вона пішла в далеке минуле. Явний захват на обличчях людей був просто чистою любов'ю. Їхня мрія збулася. Вони ніколи не думали, що рок-н-рол повернеться до них додому", — згадував про той концерт Вуд.

Нагадаємо, раніше няня доньки Міка Джаггера розповіла про вечірки з наркотиками та запрошення на оргії. Саме Ронні Вуд та Мік Джаггер пропонували їй зайнятися з ними сексом, але вона відмовилася.