Ронни Вуд из Rolling Stones признался, что написал для принца Уильяма портрет его деда
Портрет принца Филиппа углем, по словам рокера, хранится в доме Уильяма в "особом месте", где он может видеть его каждый день.
Ронни Вуд, бас-гитарист легендарной группы Rolling Stones, рассказал, что, оказывается, у принца Уильяма есть написанный им портрет. На портрете изображен покойный принц Филипп, дедушка принца. Об этом пишет Daily Mail.
75-летний рокер Rolling Stones воссоздал фотографию, на которой принц Филипп снимал шляпу на параде в 2017 году. Картину он написал углем.
"Мне искренне понравилось это изображение, когда я увидел его в газете. Я сказал Уильяму, что меня так поразил этот образ, что я его повторил. И Уильям сказал, что это потрясающе", — по словам Вуда, Уильям решил, что это настолько потрясающе, что теперь портрет деда находится у него.
И он держит его в "особом месте, где он может видеть его каждый день".
В настоящее время принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми живут в коттедже Аделаида в Виндзоре. Где находится портрет принца Филиппа – неясно.
Вуд, который начал рисовать еще в детстве, также рассказал, что у него есть тайник с эскизами покойной королевы.
"Я бы с удовольствием нарисовал королеву. Я рисовал ее в свободное время, и у меня есть несколько изображений. Они еще не совсем готовы, но я бы с удовольствием поработал над ними", — по словам Вуда королеву непросто рисовать.
Ранее он показывал еще одну картину, на которой изобразил всех участников группы Rolling Stones. В том числе и покойного барабанщика Чарли Уоттса, который умер в 2021 году в возрасте 80 лет.
Рисуя, Ронни Вуд вдохновлялся концертом Rolling Stones в 2016 году, который они отыграли на Кубе.
"Я подумал, что мы должны запечатлеть часть магии, которая была создана там до того, как она ушла в далекое прошлое. Явный восторг на лицах людей был просто чистой любовью. Их мечта сбылась. Они никогда не думали, что рок-н-ролл вернется к ним домой", — вспоминал о том концерте Вуд.
Напомним, ранее няня дочки Мика Джаггера рассказала о вечеринках с наркотиками и приглашениях на оргии. Именно Ронни Вуд и Мик Джаггер предлагали ей заняться с ними сексом, но она отказалась.