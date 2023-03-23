Ронни Вуд из Rolling Stones признался, что написал для принца Уильяма портрет его деда

Портрет принца Филиппа углем, по словам рокера, хранится в доме Уильяма в "особом месте", где он может видеть его каждый день.

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Ронни Вуд, бас-гитарист легендарной группы Rolling Stones, рассказал, что, оказывается, у принца Уильяма есть написанный им портрет. На портрете изображен покойный принц Филипп, дедушка принца. Об этом пишет Daily Mail.

75-летний рокер Rolling Stones воссоздал фотографию, на которой принц Филипп снимал шляпу на параде в 2017 году. Картину он написал углем.

Ронни Вуд рисует с детства

"Мне искренне понравилось это изображение, когда я увидел его в газете. Я сказал Уильяму, что меня так поразил этот образ, что я его повторил. И Уильям сказал, что это потрясающе", — по словам Вуда, Уильям решил, что это настолько потрясающе, что теперь портрет деда находится у него.

И он держит его в "особом месте, где он может видеть его каждый день".

В настоящее время принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми живут в коттедже Аделаида в Виндзоре. Где находится портрет принца Филиппа – неясно.

Портрет принца Филиппа, написанный Ронни Вудом Фото: Instagram Ronnie Wood

Вуд, который начал рисовать еще в детстве, также рассказал, что у него есть тайник с эскизами покойной королевы.

"Я бы с удовольствием нарисовал королеву. Я рисовал ее в свободное время, и у меня есть несколько изображений. Они еще не совсем готовы, но я бы с удовольствием поработал над ними", — по словам Вуда королеву непросто рисовать.

Ранее он показывал еще одну картину, на которой изобразил всех участников группы Rolling Stones. В том числе и покойного барабанщика Чарли Уоттса, который умер в 2021 году в возрасте 80 лет.

Рисуя, Ронни Вуд вдохновлялся концертом Rolling Stones в 2016 году, который они отыграли на Кубе.

Картина, изображающая концерт Rolling Stones на Кубе

"Я подумал, что мы должны запечатлеть часть магии, которая была создана там до того, как она ушла в далекое прошлое. Явный восторг на лицах людей был просто чистой любовью. Их мечта сбылась. Они никогда не думали, что рок-н-ролл вернется к ним домой", — вспоминал о том концерте Вуд.

Напомним, ранее няня дочки Мика Джаггера рассказала о вечеринках с наркотиками и приглашениях на оргии. Именно Ронни Вуд и Мик Джаггер предлагали ей заняться с ними сексом, но она отказалась.