Крепкие и здоровые. 3 способа быстро оздоровить ногти в домашних условиях

Красивые и ухоженные ногти — визитная карточка каждой женщины, не менее важная, чем волосы или кожа лица.

Наверняка вы слышали, что руки первыми выдают ваш возраст? Да, это действительно так, ведь именно руки больше всего контактируют с окружающей средой: вода, воздух, изменение температуры, бытовая химия и тому подобное. Но в уходе нуждаются не только руки, но и ногти. Крепкие здоровые ногти, ухоженная кутикула придаст вам опрятности и уверенности в себе. Но что делать, если ногти тонкие и ломкие? Как в домашних условиях быстро оздоровить свои ногти нам рассказала специалист в области подологии, Татьяна Адаменко.

Ванночки для рук

Вода благоприятно влияет на организм человека, оказывая тонизирующее и расслабляющее действие. А если добавить к ней различные ингредиенты, которые полезны для кожи и сосудов, положительное влияние воды усиливается.

"Если растворить в литре теплой воды несколько столовых ложек морской соли, получается прекрасное средство для укрепления ногтей. Опустите в раствор руки на 15-20 минут, а затем насухо вытрите их и смажьте питательным кремом. При желании можно добавить в воду несколько капель эфирного масла. Выполнять процедуру желательно ежедневно, в течение 2-3 недель" — рекомендует Татьяна Адаменко.

По желанию в ванночки вы можете добавить, например, эфирные масла базилика, лайма, кедра, однако главным компонентом для укрепления и оздоровления ногтей является морская соль

"Еще один эффективный рецепт для борьбы с ломкостью ногтей — ванночка с зеленым чаем. В стакане кипятка заварите одну столовую ложку натурального чая, немного остудите и добавьте ложку оливкового масла. Окуните в жидкость пальцы рук, подержите 10-15 минут" — советует подолог.

Секрет этого метода — регулярность. Для того, чтобы получить желаемый эффект, такие ванночки нужно делать курсами, ежедневно в течение двух или трех недель.

Массаж с маслом

Фото: Karolina Grabowska / Pexels

Татьяна Адаменко также советует использовать масла для улучшения состояния ногтей и кутикулы . "Их можно добавлять в ванночки, делать компрессы и маски. Самый простой способ — просто втирать их в пальцы рук. Выберите для себя масло, которое нравится вам по аромату, и ежедневно наносите несколько капель на ногти" — замечает подолог.

Выбирайте масло в соответствии с проблемой, которую хотите решить, так, например, масло кунжута и облепихи питает ногтевую платину. Но настоящим сокровищем для ногтей является миндальное масло, оно содержит больше всего витаминов, минералов, жирных кислот, поэтому быстро проникает глубоко в ноготь, увлажняет и укрепляет его.

Контроль питания

Фото: Фото: Gettyimages

Ногти — неотъемлемая часть нашего организма, а потому отражает все его внутренние процессы. Поэтому для крепких и здоровых ногтей очень важно сбалансированное питание. Чтобы иметь крепкие ногти, нужно чтобы в вашем рационе было достаточно продуктов, содержащих витамины А и В (зелень, помидоры, печень, пророщенные зерна пшеницы), кальций (молочные продукты) и кремний (морепродукты, шпинат). Также важно регулярно употреблять творог и орехи — они помогут оздоровить ногти, так как содержат калий и железо.

Желательно получать все полезные вещества из продуктов питания, однако, если вы не употребляете определенные продукты, или не имеете возможности полноценно питаться, обратите внимание на витаминные комплексы. Витамины поможет подобрать врач, после соответствующих анализов.

Ногти нуждаются в уходе и бережном отношении — регулярный гигиенический маникюр, ванночки и массаж, резиновые перчатки при использовании бытовой химии и долгом контакте с водой — это все делает ваши ногти ухоженными и здоровыми.

Напомним, дефицит каких самых необходимых витаминов и минералов опасен для вашего здоровья

Ранее Фокус писал о том, в чем опасность гель-лака и какие проблемы со здоровьем он может вызвать

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!