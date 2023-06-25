Кейт Миддлтон сыграла в теннис с восьмикратным чемпионом мира (видео)

Дуэт Роджера Федерера и принцессы Уэльской сняли закулисный клип накануне знаменитого турнира Ball Boys and Girls на Уимблдоне.

41-летняя Кейт Миддлтон присоединилась к швейцарскому 20-кратному чемпиону турниров "Большого шлема" по теннису, 41-летнему Роджеру Федереру, чтобы снять закулисный клип, посвященный юным мальчикам и девочкам в преддверии знаменитого турнира. Об этом пишет People.

В четырехминутном видео, которое было записано ранее в этом месяце, принцесса и профессиональный теннисист наблюдают за регламентированными тренировками, на которых BBG изучают технику перед играми.

Принцесса Уэльская, которая носит белоснежную теннисную и майку юбку в видео, начинает с парного розыгрыша вместе с Федерером и двумя другими игроками, а затем участвует в нескольких тренировках, включающих подачу сигналов, смену мячей, подбрасывание мячей к сетке и правильные приемы отбрасывания мячей игрокам.

Кейт Миддлтон на теннисном корте Фото: Getty Images

Вдобавок ко всему, королевская особа, которая является покровителем Всеанглийского теннисного клуба, также прошла обучение у девушки по имени Молли, как лучше всего бросать мячи игрокам. Видео заканчивается тем, что Кейт и Роджер посещают один из крытых тренировочных центров, где принцесса похвалила "невероятных" молодых людей, отобранных для работы на турнире этого года.

Согласно веб-сайту турнира, в турнире Ball Boys and Girls на Уимблдоне около 250 подростков, средний возраст которых составляет 15 лет. Они начали тренироваться в феврале на спортивной площадке Raynes Park Community Sports Ground в преддверии игр этого года, которые пройдут с 3 по 16 июля.

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