Талантливая Кейт Миддлтон. 9 навыков принцессы, о которых мало кто знает

С момента присоединения к королевской семье принцессу Уэльскую хвалили за ее навыки фотографа, игру на фортепиано и спортивные способности.

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Будущая королева Великобритании Кейт Миддлтон обладает несколькими талантами, которые не так хорошо известны публике. Об этом пишет Daily Mail.

От общения на языке жестов до возможности нырять с аквалангом на глубину 30 метров — Фокус собрал все, что известно о талантах принцессы Уэльской.

Язык жестов

Ранее в этом году принцесса Уэльская продемонстрировала впечатляющее владение языком жестов во время королевского визита в Национальный морской музей Корнуолла в Фалмуте. Разговаривая с детьми из начальной школы King Charles C of E перед модельной лодочной гонкой, Кейт, похоже, использовала язык жестов, чтобы поговорить со слабослышащим ребенком.

Кейт Миддлтон и принц Уильям в Фалмуте

Это не первый раз, когда принцесса и принц Уэльский демонстрируют впечатляющее мастерство. В 2014 году Кейт использовала язык жестов во время посещения местного скаутского клуба в восточном Лондоне.

Известно, что принц Уильям также использует язык жестов. Возможно, наследник перенял этот навык у своей матери, которую в то время хвалили за ее работу с сообществом глухих.

Принцесса Диана стала королевской покровительницей Британской ассоциации глухих в 1983 году, и глухие люди очень восхищались ее изучением британского языка жестов. Она была патроном более десяти лет, уйдя в отставку в 1996 году, всего за несколько месяцев до того, как ее развод с Чарльзом был завершен.

Рисование

Кейт стала известна своими навыками фотографа, выпустив портреты своих детей на день рождения вместо того, чтобы нанять профессионала. Она также фотографировала королеву-консорта Камиллу для Country Life в прошлом году.

Но у Кейт есть еще больше художественных навыков, в том числе ее любовь к рисованию и живописи. Ее интерес к творчеству проявился, когда она окончила Сент-Эндрюсский университет со степенью 2:1 по истории искусств.

В 2017 году она показала свой талант на свадьбе ее младшей сестры Пиппы Миддлтон с Джеймсом Мэтьюзом. На лицевой стороне служебного буклета был рисунок церкви Святого Марка XII века в Энглфилде. Говорят, что эскиз, был создан самой принцессой. Кроме того, работа Кейт была высоко оценена преподобным Ником Винн-Джонсом, который руководил церемонией. Талант Кейт также высоко оценил ее новый шурин, который поблагодарил ее во время своей речи.

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Ее художественный талант явно передается всей семье. Старший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма, Джордж, в первую очередь, подхватил ее талант. На Рождество принц и принцесса Уэльские поделились праздничным рисунком оленя, которого сделал мальчик.

Пчеловодство

Как и ее брат Джеймс Миддлтон, Кейт увлекается пчеловодством и даже раздает банки меда из своего сада во время королевских визитов. В 2021 году во время посещения Музея естественной истории в Южном Кенсингтоне принцесса рассказала, что у нее также есть пчелы в ее резиденции в Норфолке. Во время визита в начальную школу Святой Марии она привезла банку меда из Норфолкского сада, предложив его детям.

Кейт Миддлтон Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

У ее младшего брата Джеймса, живущего в Беркшире, тоже есть несколько ульев. В 2019 году он рассказал о том, как хобби помогло справиться с тревогой и депрессией.

"Многие из вас знают, что я увлечен собаками, но не многие знают, что я почти так же увлечен пчелами. Пчеловодство для меня — это медитация. Это шанс вырваться из своих мыслей и быть настолько поглощенным чем-то, что могут пройти часы, не зная об этом", — сказал он.

Дайвинг

Кейт хорошо известна как талантливая спортсменка: в школе она была капитаном хоккейной команды, увлекалась теннисом и хорошо каталась на лыжах.

Однако в 2015 году она занялась новым видом спорта, получив квалификацию Профессиональной ассоциации инструкторов по дайвингу (PADI) в открытой воде, которая позволяет ей погружаться на глубину до 30 метров. Стоит отметить, что это одна из самых продвинутых квалификаций дайвинга. По информации зарубежных СМИ, принцесса получила свою квалификацию на острове Мюстик в Карибском море, куда семья Миддлтон приезжала в течение многих лет.

Принц Уильям был увлеченным дайвером в течение многих лет, сменив своего отца короля Чарльза на посту президента Британского подводного клуба. Совсем недавно королевская пара была замечена в перерыве от своего королевского тура по Карибскому морю, ныряя с аквалангом у побережья Белиза.

Представитель Кенсингтонского дворца подтвердил, что Кейт получила свою квалификацию, добавив: "Дайвинг — это то, чем герцогиня очень наслаждается, и герцог Кембриджский, который, конечно же, является президентом BSAC, в прошлом говорил, что надеется, что его дети заинтересуются спортом".

Приготовление еды

По словам мужа, наряду со всеми другими своими талантами, Кейт отлично готовит. Принимая участие в кулинарном мастер-классе для юных забот в Беркшире в начале этого года, принц Уильям сказал: "Я готовлю, хотя и немного. А Кэтрин очень хороша".

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Говорят, что в свое первое Рождество, проведенное с королевской семьей, Кейт нервничала и не знала, что подарить королеве, поэтому решила приготовить чатни по любимому рецепту своей бабушки.

В документальном фильме "Our Queen at Ninety" принцесса сказала: "Я помню, как впервые была в Сандрингеме на Рождество. И я беспокоилась о том, что подарить королеве на Рождество. Но на следующий день я заметила, что блюдо лежит на столе. Я думаю, что такой простой жест имел для меня такое большое значение".

Фортепиано

В декабре 2021 года Кейт шокировала поклонников своим выступлением в сопровождении певца Тома Уокера во время концерта рождественских гимнов в Вестминстерском аббатстве. Спектакль, посвященный потерянным близким, вызвал аплодисменты как королевских поклонников, так и музыкантов, поскольку принцесса играла на пианино под новый сингл "Для тех, кто не может быть здесь".

Говоря год спустя о выступлении, Том сказал Good Morning Britain: "Она фантастическая, она действительно талантливый музыкант".

В этом году Кейт Миддлтон неожиданно появилась в клипе украинской группы Kalush Orchestra для "Евровидения 2023".

Садоводство

Принцесса Уэльская известна своей любовью к садоводству. В 2019 году она представила свой взгляд на дизайн на открытом воздухе, приняв участие в Chelsea Flower Show. Впечатляющая планировка была создана, чтобы побудить семьи "выйти на улицу" и "наслаждаться природой", включая дом на дереве, водопад, деревенскую берлогу и костер, а также пни и ступени для игр детей.

Фото: Getty Images

Принцесса была очень активна в преддверии открытия Сада "Назад в природу", посещая его каждый день в течение недели до начала шоу. Она решила посадить колокольчики в знак ностальгии по своему детству, а также незабудки в знак уважения к своей свекрови принцессе Диане, поскольку это был один из ее любимых цветов.

Трое ее детей — принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи — также сыграли свою роль в оформлении сада, помогая своей матери собирать растения, ветки и мох в Амнер-Холле, их резиденции в Норфолке.

Гребля

В то время как ее спортивные способности были очевидны во время бесчисленных королевских визитов, менее известный талант заключается в том, что когда-то она была увлеченной греблей. Принцесса Уэльская могла даже управлять лодкой и должна была принять участие в гонке через Ла-Манш в 2007 году.

Кейт принимала участие в женской команде из 21 человека под названием The Sisterhood, которая участвовала в гонках на лодке по водоему, но в итоге отказалась от участия из-за совета Букингемского дворца не делать этого.

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Официальная версия Дворца заключалась в том, что Кейт, находящаяся на лодке, поставит под угрозу безопасность других женщин. Но неофициальные источники сообщили королевскому эксперту Ричарду Кею, что они опасаются, что это событие вызовет ажиотаж в СМИ.

Кларенс-Хаус с растущим беспокойством наблюдал за тем, как тренировки Сестринства на Темзе стали магнитом для папарацци. Тем не менее будущая принцесса явно талантлива в гребле.

Один из ее товарищей по команде в то время сказал: "Нет никаких сомнений, что на нее опирались. Она была нашим рулевым, очень сильная и очень спортивная. Это огромная потеря".

Вязание

Хотя у принцессы Уэльской множество талантов, не все могут быть идеальными. В 2020 году Кейт сказала группе женщин, которых она навещала в Глазго, что она пыталась связать джемпер для принца Джорджа, но показала, что безнадежна в этом.

Она поделилась: "Я пыталась вязать, и у меня очень плохо получалось. Я должна просить совета. Я пробовала вязать, когда у меня впервые родился Джордж. Я пыталась связать для него очень необычный джемпер, но на полпути сбилась, и он испортился. Это такой удивительный навык".

Ранее Фокус писал, что Кейт Миддлтон "не всегда комфортно чувствовала себя" с королевскими обязанностями.