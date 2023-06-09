Кейт Миддлтон "не всегда комфортно чувствовала себя" с королевскими обязанностями, — эксперт

Сейчас будущая королева Великобритании излучает уверенность в своих поступках.

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Кейт Миддлтон "не всегда комфортно чувствовала себя" с королевскими обязанностями. Об этом пишет Daily Mail.

Эксперт Ребекка Инглиш рассказывает, что жене принца Уильяма "не всегда было комфортно" участвовать в королевских мероприятиях.

"Я всегда говорила о принцессе Уэльской, что я не считаю, что она всегда была сильнейшим коммуникатором", — отметила Инглиш.

Эксперт добавила: "Для нее это было кривой обучения, я не думаю, что ей всегда это было комфортно".

Затем журналистка прокомментировала визит Кэтрин Миддлтон в регби-клуб Мэйденхед накануне, отметив, что мама троих участвовала в спортивной игре в рамках своей кампании Shaping Us.

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Инглиш разобрала момент, когда принцесса участвовала в дискуссии с группой мужчин об отцовстве.

Эксперт заметила: "Но она сидела там как единственная женщина среди этого стола очень успешных спортсменов, и она действительно держала слово, задавая правильные вопросы, направляя их к разным людям, слушая их ответы".

"Я действительно видела, как она пришла в себя. Я действительно была поражена ею", — добавила Инглиш.

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Напомним, 41-летняя Кейт Миддлтон сыграла в регби.

Также Фокус писал о любимых серьгах королевы Елизаветы II, которые Кейт Миддлтон впервые надела во время заграничного визита.