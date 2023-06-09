Кейт Міддлтон "не завжди комфортно почувалася" з королівськими обовʼязками, — експертка

Наразі майбутня королева Великобританії випромінює впевненість у своїх вчинках.

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Кейт Міддлтон "не завжди комфортно почувалася" з королівськими обовʼязками. Про це пише Daily Mail.

Експерт Ребекка Інгліш розповідає, що дружині принца Вільяма "не завжди було комфортно" брати участь у королівських заходах.

"Я завжди казала про принцесу Уельську, що я не вважаю, що вона завжди була найсильнішим комунікатором", — зазначила Інгліш.

Експертка додала: "Для неї це було кривою навчання, я не думаю, що їй завжди це було комфортно".

Потім журналістка прокоментувала візит Кетрін Міддлтон до регбі-клубу Мейденхед напередодні, зазначивши, що мама трьох брала участь у спортивній грі в рамках своєї кампанії Shaping Us.

Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Інгліш розібрала момент, коли принцеса брала участь у дискусії з групою чоловіків про батьківство.

Експертка зауважила: "Але вона сиділа там як єдина жінка серед цього столу дуже успішних спортсменів, і вона дійсно тримала слово, ставляючи правильні запитання, спрямовуючи їх до різних людей, слухаючи їхні відповіді".

"Я справді бачила, як вона прийшла в себе. Я була справді вражена нею", — додала Інгліш.

Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Нагадаємо, 41-річна Кейт Міддлтон зіграла в регбі.

Також Фокус писав про улюблені сережки королеви Єлизавети ІІ, які Кейт Міддлтон уперше одягла під час закордонного візиту.