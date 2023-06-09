Кейт Міддлтон "не завжди комфортно почувалася" з королівськими обовʼязками, — експертка
Наразі майбутня королева Великобританії випромінює впевненість у своїх вчинках.
Кейт Міддлтон "не завжди комфортно почувалася" з королівськими обовʼязками. Про це пише Daily Mail.
Експерт Ребекка Інгліш розповідає, що дружині принца Вільяма "не завжди було комфортно" брати участь у королівських заходах.
"Я завжди казала про принцесу Уельську, що я не вважаю, що вона завжди була найсильнішим комунікатором", — зазначила Інгліш.
Експертка додала: "Для неї це було кривою навчання, я не думаю, що їй завжди це було комфортно".
Потім журналістка прокоментувала візит Кетрін Міддлтон до регбі-клубу Мейденхед напередодні, зазначивши, що мама трьох брала участь у спортивній грі в рамках своєї кампанії Shaping Us.
Інгліш розібрала момент, коли принцеса брала участь у дискусії з групою чоловіків про батьківство.
Експертка зауважила: "Але вона сиділа там як єдина жінка серед цього столу дуже успішних спортсменів, і вона дійсно тримала слово, ставляючи правильні запитання, спрямовуючи їх до різних людей, слухаючи їхні відповіді".
"Я справді бачила, як вона прийшла в себе. Я була справді вражена нею", — додала Інгліш.
Нагадаємо, 41-річна Кейт Міддлтон зіграла в регбі.
Також Фокус писав про улюблені сережки королеви Єлизавети ІІ, які Кейт Міддлтон уперше одягла під час закордонного візиту.