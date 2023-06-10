9 талантів Кейт Міддлтон, про які мало хто знає

З моменту приєднання до королівської родини принцесу Уельську хвалили за її навички фотографа, гру на фортепіано та спортивні здібності.

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Майбутня королева Великобританії Кейт Міддлтон має кілька талантів, які не так добре відомі публіці. Від спілкування мовою жестів до можливості пірнати з аквалангом на глибину 30 метрів — Фокус зібрав усе, що відомо про таланти принцеси Уельської.

Мова жестів

Раніше цього року принцеса Уельська продемонструвала вражаюче володіння мовою жестів під час королівського візиту до Національного морського музею Корнуолла у Фалмуті. Розмовляючи з дітьми з початкової школи King Charles C of E перед модельною човновою гонкою, Кейт, схоже, використовувала мову жестів, щоб поговорити зі дитиною, що слабо чує.

Кейт Міддлтон та принц Вільям у Фалмуті

Це не вперше, коли принцеса та принц Уельський демонструють вражаючу майстерність. У 2014 році Кейт використовувала мову жестів під час відвідин місцевого скаутського клубу у східному Лондоні.

Відомо, що принц Вільям також використовує мову жестів. Можливо, спадкоємець перейняв цю навичку у своєї матері, яку на той час хвалили за її роботу із спільнотою глухих.

Принцеса Діана стала королівською покровителькою Британської асоціації глухих у 1983 році, і глухі люди дуже захоплювалися її вивченням британської мови жестів. Вона була патроном більше десяти років, пішовши у відставку в 1996 році, всього за кілька місяців до того, як її розлучення з Чарльзом було завершено.

Малювання

Кейт стала відома своїми навичками фотографа, випустивши портрети своїх дітей на день народження замість того, щоб найняти професіонала. Вона також фотографувала королеву-консорту Каміллу для Country Life минулого року.

Але у Кейт є ще більше художніх навичок, у тому числі її любов до малювання та живопису. Її інтерес до творчості виявився, коли вона закінчила Сент-Ендрюський університет зі ступенем 2:1 з історії мистецтв.

У 2017 році вона показала свій талант на весіллі її молодшої сестри Піппи Міддлтон із Джеймсом Метьюзом. На лицьовій стороні службового буклету був малюнок церкви Святого Марка XII століття в Енглфілді. Кажуть, що ескіз був створений самою принцесою. Крім того, роботу Кейт було високо оцінено преподобним Ніком Вінн-Джонсом, який керував церемонією. Талант Кейт також високо оцінив її новий швагер, який подякував їй під час своєї промови.

Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Її художній талант явно передається усій сім'ї. Старший син Кейт Міддлтон і принца Вільяма, Джордж насамперед підхопив її талант. На Різдво принц та принцеса Уельські поділилися святковим малюнком оленя, якого зробив хлопчик.

Бджільництво

Як і її брат Джеймс Міддлтон, Кейт захоплюється бджільництвом і навіть роздає банки меду зі свого саду під час королівських візитів. У 2021 році під час відвідин Музею природної історії в Південному Кенсінгтоні принцеса розповіла, що вона також має бджоли в її резиденції в Норфолку. Під час візиту до початкової школи Святої Марії вона привезла банку меду з Норфолкського саду, запропонувавши його дітям.

Кейт Міддлтон Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

У її молодшого брата Джеймса, який живе в Беркширі, теж є кілька вуликів. У 2019 році він розповів про те, як хобі допомогло впоратися з тривогою та депресією.

"Багато хто з вас знає, що я захоплений собаками, але не багато хто знає, що я майже так само захоплений бджолами. Бджільництво для мене — це медитація. Це шанс вирватися зі своїх думок і бути настільки поглиненим чимось, що може пройти годинник, не знаючи про це", — сказав він.

Дайвінг

Кейт добре відома як талановита спортсменка: у школі вона була капітаном хокейної команди, захоплювалася тенісом та добре каталася на лижах.

Однак у 2015 році вона зайнялася новим видом спорту, отримавши кваліфікацію Професійної асоціації інструкторів з дайвінгу (PADI) у відкритій воді, що дозволяє їй занурюватись на глибину до 30 метрів. Варто зазначити, що це одна з найпоширеніших кваліфікацій дайвінгу. За інформацією закордонних ЗМІ, принцеса здобула свою кваліфікацію на острові Мюстік у Карибському морі, куди сім'я Міддлтон приїжджала протягом багатьох років.

Принц Вільям був захопленим дайвером протягом багатьох років, змінивши свого батька короля Чарльза на посаді президента Британського підводного клубу. Зовсім недавно королівська пара була помічена в перерві від свого королівського туру Карибським морем, пірнаючи з аквалангом біля узбережжя Беліза.

Представник Кенсінгтонського палацу підтвердив, що Кейт здобула свою кваліфікацію, додавши: "Дайвінг — це те, чим герцогиня дуже насолоджується, і герцог Кембриджський, який, звичайно ж, є президентом BSAC, у минулому говорив, що сподівається, що його діти зацікавляться".

Готова

За словами чоловіка, поряд із усіма іншими своїми талантами, Кейт чудово готує. Беручи участь у кулінарному майстер-класі для юних турбот у Беркширі на початку цього року, принц Вільям сказав: "Я готую, хоч і небагато. А Кетрін дуже добре".

Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Кажуть, що свого першого Різдва, проведеного з королівською сім'єю, Кейт нервувала і не знала, що подарувати королеві, тому вирішила приготувати чатні за улюбленим рецептом своєї бабусі.

У документальному фільмі "Our Queen at Ninety" принцеса сказала: "Я пам'ятаю, як уперше була у Сандрінгемі на Різдво. І я турбувалася про те, що подарувати королеві на Різдво. Але наступного дня я помітила, що страва лежить на столі. Я думаю, що такий простий жест мав для мене таке велике значення.

Фортепіано

У грудні 2021 року Кейт шокувала шанувальників своїм виступом у супроводі співака Тома Уокера під час концерту різдвяних гімнів у Вестмінстерському абатстві. Вистава, присвячена втраченим близьким, викликала оплески як королівських шанувальників, так і музикантів, оскільки принцеса грала на піаніно під новий сингл "Для тих, хто не може бути тут".

Говорячи через рік про виступ, Том сказав Good Morning Britain: "Вона фантастична, вона дійсно талановитий музикант".

Цього року Кейт Міддлтон зненацька з'явилася у кліпі українського гурту Kalush Orchestra для "Євробачення 2023".

Садівництво

Принцеса Уельська відома своєю любов'ю до садівництва. У 2019 році вона представила свій погляд на дизайн на відкритому повітрі, взявши участь у Chelsea Flower Show. Вражаюче планування було створено, щоб спонукати сім'ї "вийти на вулицю" та "насолоджуватися природою", включаючи будинок на дереві, водоспад, сільський барліг та багаття, а також пні та сходи для ігор дітей.

Фото: Getty Images

Принцеса була дуже активною напередодні відкриття Саду "Назад у природу", відвідуючи його щодня протягом тижня до початку шоу. Вона вирішила посадити дзвіночки на знак ностальгії за своїм дитинством, а також незабудки на знак поваги до своєї свекрухи принцеси Діані, оскільки це був один із її улюблених квітів.

Троє її дітей — принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї — також зіграли свою роль в оформленні саду, допомагаючи своїй матері збирати рослини, гілки та мох в Амнер-Холі, їх резиденції в Норфолку.

Веслування

У той час як її спортивні здібності були очевидні під час незліченних королівських візитів, менш відомий талант полягає в тому, що колись вона була захопленою веслуванням. Принцеса Уельська могла навіть керувати човном і мала взяти участь у гонці через Ла-Манш у 2007 році.

Кейт брала участь у жіночій команді з 21 людини під назвою The Sisterhood, яка брала участь у перегонах на човні водоймою, але в результаті відмовилася від участі через пораду Букінгемського палацу не робити цього.

Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Офіційна версія Палацу полягала в тому, що Кейт, який знаходиться на човні, поставить під загрозу безпеку інших жінок. Але неофіційні джерела повідомили королівському експерту Річарду Кею, що вони побоюються, що ця подія викличе ажіотаж у ЗМІ.

Кларенс-Хаус із зростаючим занепокоєнням спостерігав за тим, як тренування Сестринства на Темзі стали магнітом для папараці. Проте майбутня принцеса явно талановита у веслуванні.

Один із її товаришів по команді на той час сказав: "Немає жодних сумнівів, що на неї спиралися. Вона була нашим кермовим, дуже сильна і дуже спортивна. Це величезна втрата".

В'язання

Хоча принцеса Уельська має безліч талантів, не всі можуть бути ідеальними. У 2020 році Кейт сказала групі жінок, яких вона відвідувала в Глазго, що вона намагалася зв'язати джемпер для принца Джорджа, але показала, що безнадійна в цьому.

Вона поділилася: "Я намагалася в'язати, і у мене дуже погано виходило. Я повинна просити поради. Я пробувала в'язати, коли в мене вперше народився Джордж. Я намагалася зв'язати для нього дуже незвичайний джемпер, але на півдорозі збилася, і він зіпсувався. Це така дивовижна навичка".

Раніше Фокус писав, що Кейт Міддлтон "не завжди комфортно почувалася" з королівськими обов'язками.