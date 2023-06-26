26 июня 2023 года: святой Акилины — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя жаловаться и выходить из дому после заката.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память святой Акилины. Она жила она в III веке, была родом из благочестивой семьи. С раннего возраста девушка была приучена к вере и проповедовала ее, за что была подвернута пыткам, но все раны Акилины Бог тут же исцелял. За это язычники отрубили ей голову.
Что нельзя делать 26 июня:
- жаловаться;
- выходить из дому после заката;
- снимать паутину в доме.
Народные приметы и поверья:
- собаки катаются по траве – к непогоде;
- мошкара летает — скоро погода улучшится;
- увидеть паука-крестовик — к засухе;
- с утра стоит сильный запах цветов и травы – к дождю.
День ангела празднуют:
Иван, Яков, Акулина, Анна, Антонина.
Родились в этот день:
1993 год — Ариана Гранде, американская певица, актриса и автор песен, одна из самых популярных и влиятельных музыкальных исполнительниц современности.
Также в этот день:
1886 год — французский химик Анри Муассан впервые получает чистый фтор;
1906 год — стартует первая в истории автомобильная гонка Гран-При Франции;
1919 год — выходит первый номер газеты "Нью-Йорк Дейли Ньюз";
1945 год — на конференции в Сан-Франциско представители 50 государств подписывают Устав Организации Объединенных Наций;
2006 год — в Кельне проходит матч 1/8 финала Чемпионата мира по футболу Украина — Швейцария, в котором в серии послематчевых пенальти со счетом 3:0 побеждает сборная Украины.