Мать погибшего на субмарине сына миллиардера должна была умереть вместо него (видео)
Погружение должно было состояться еще несколько лет назад, но ему помешала пандемия коронавируса. Тогда Кристина собиралась спуститься на дно океана вместе с мужем.
Кристина Давуд, мать 19-летнего Сулеймана, сына пакистанского миллиардера Шахзады Давуда, погибшего на субмарине "Титан" вместе со своим отцом во время спуска к обломкам затонувшего лайнера "Титаник", в интервью BBC рассказала, что уступила сыну свое место на батискафе.
Изначально женщина планировала погрузиться на дно Атлантического океана вместе с мужем, но погружение отменили из-за пандемии COVID-19.
"Затем я отступила и уступила ему место, потому что Сулейман очень хотел отправиться с отцом на дно океана". Я была рада за них, потому что они оба действительно хотели сделать это в течение очень долгого времени", – призналась убитая горем вдова и мать.
Сулейман решил взять с собой кубик Рубика.
"Он сказал: "Я собираюсь собрать кубик Рубика на глубине 3700 метров на "Титанике"", – добавила Кристина о своем сыне, который смог решить головоломку за 12 секунд.
Перед погружением она обнималась с мужем и сыном, они шутили, а Шахзада "был так взволнован, он был как маленький ребенок".
"Так что предложение, что "мы потеряли связь", я думаю, что это будет предложение, которое я никогда не захочу снова услышать", – отметила Кристина.
По ее словам, по прошествии 96 часов она совершенно потеряла надежду, что ее близкие — и попутчики, генеральный директор OceanGate Стоктон Раш, Пол-Анри Нарголе и Хэмиш Хардинг — будут найдены живыми во время поисков Береговой охраной США в Атлантическом океане возле Титаника. В это время она находилась на борту канадского вспомогательного корабля подлодки "Полярный принц".
"Именно тогда я отправила сообщение своей семье на берегу:" Я готовлюсь к худшему". Я скучаю по ним, я очень, очень скучаю по ним", — добавила она.
Тетя Сулеймана Азмех Дауд ранее рассказала NBC News, что юноша отправился в путешествие, которое состоялось в День отца, чтобы порадовать своего папу, хотя сам он говорил, что "не очень-то готов к этому" и чувствует себя "напуганным".
Поиски "Титана" начались вскоре после того, как судно "потеряло всякую связь" с экспедиционным судном "Полярный принц" примерно через 1 час 45 минут после погружения 18 июня. Об этом заявил капитан береговой охраны США Джейми Фредерик на пресс-конференции в Бостоне. Запаса кислорода на борту батискафа было примерно на 96 часов.
Спустя несколько дней на дне океана были обнаружены обломки субмарины.
OceanGate объявила о гибели пяти пассажиров 22 июня:
"Теперь мы считаем, что наш генеральный директор Стоктон Раш, Шахзада Давуд и его сын Сулейман Давуд, Хэмиш Хардинг и Пол-Анри Наргеоле, к сожалению, пропали без вести. Эти люди были настоящими исследователями, которых разделял особый дух приключений и глубокая страсть к исследованию и защите Мирового океана. Наши сердца с этими пятью душами и каждым членом их семей в это трагическое время. Мы скорбим о гибели людей. и радость, которую они принесли всем, кого знали", — говорится в заявлении.
Шахзада Давуд был пакистано-британским бизнесменом, а Сулейман учился в Стратклайдском университете в Глазго, Шотландия. Миллиардер числился членом правления фондов Prince’s Trust International и The British Asian Trust, созданными королем Чарльзом.
Ранее Фокус писал, что король Чарльз молился за то, чтобы Шахзада Давуд и его сын выжили. Мы также рассказывали о том, что изначально было не так с батискафом. Тем временем в соцсетях смоделировали гибель субмарины.