Знаменитая актриса отправилась во всемирный пресс-тур фильма "Барби".

32-летняя австралийская актриса Марго Робби продемонстрировала свой лучший образ в стиле Барби, чтобы дать старт всемирному пресс-туру будущему американскому романтическому комедийному фильму, основанном на одноименной игрушке от Mattel. Соответствующие снимки были опубликованы в официальном Instagram-аккаунте фильма "Барби".

Звезда экрана позировала на двух фотографиях с пастельно-розовым кабриолетом, припаркованным на живописной улице Беверли-Хиллз.

Марго Робби Фото: Instagram @barbiethemovie

Для снимков Робби надела розовую плиссированную мини-юбку от Bottega Veneta и бюстгальтер без косточек того же бренда.

Знаменитая актриса дополнила ансамбль розовыми туфлями на каблуках с открытым носком Manolo Blahnik, солнцезащитными очками с белой оправой и повесила розовую сумочку на правую руку для стильного образа.

Марго Робби Фото: Instagram @barbiethemovie

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Напомним, 21 июля в мировой прокат выходит фильм Греты Гервиг "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях. По первым тизерам и трейлерам становится понятно, что зрители увидят не просто много кукольного и розового, а очень много. В свою очередь главная Барби Голливуда провела для своих поклонников экскурсию по декорациям, где снималась картина, а команда, работавшая над фильмом, раскрыла немало интересных моментов.

Ранее Фокус писал, что Марго Робби в образе Барби украсила обложку Vogue.