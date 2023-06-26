Как уменьшить объем бедер за неделю: 7 эффективных упражнений
Узнайте, как быстро избавиться от лишнего жира на бедрах с помощью простых упражнений.
Чтобы привести бедра в тонус, нужно выполнять высокоинтенсивные упражнения, направленные на определенные участки. Такие тренировки, как приседания, выпады и жим ногами, в сочетании с правильным питанием и изменением образа жизни могут помочь вам достичь долгосрочных результатов в коррекции фигуры. Об этом пишет Stylecraze.
Скручивания
Это одно из лучших упражнений для похудения бедер, с его помощью можно избавиться от жира в нижней части тела.
- Лягте на пол, на спину
- Положите руки по бокам, ладонями вниз и расслабьтесь.
- Поднимите обе ноги под углом 30 градусов, при этом отрывая лопатки от пола.
- Задержитесь примерно на пять секунд. Медленно опустите ноги на пол.
- Повторите 10 раз
Растяжка
Это упражнение на растяжку обеспечит правильное кровообращение.
- Сядьте прямо, ноги соединены и вытянуты.
- Медленно разведите ноги, насколько сможете.
- На вдохе, наклонитесь вправо, чтобы коснуться обеими руками пальцев правой ноги.
- Попробуйте коснуться коленей головой. Расслабьтесь и задержитесь на 5 секунд.
- Выдохните, медленно поднимите голову и разведите руки по сторонам.
- Выполните аналогичное упражнение для левой ноги.
- Повторите 10 раз.
Велосипед
Это эффективный способ уменьшить жир на бедрах и быстро сделать бедра более стройными. Сделайте 5 раз на каждую сторону по 1 минуте. Упражнение велосипед также заботится о ваших тазовых и коленных суставах.
- Лягте на спину лицом к потолку.
- Согните ноги в коленях под углом 90 градусов
- Начните двигать ногами, имитируя езду на велосипеде
- Повторяйте движение в течение 1 минуты, затем медленно опустите ноги и расслабьтесь.
- Снова согните ноги в коленях и начните имитировать езду на велосипеде в противоположном направлении, также в течение 1 минуты.
- Повторите сет 5 раз.
Выпады
Выпады — идеальная тренировка для внутренней поверхности бедер. Делая это упражнение по 10 раз каждый день, вы сможете избавиться от жира на бедрах за неделю. Это упражнение полезно и для ягодичных мышц, поэтому поможет убрать несколько лишних см с ягодиц.
- Встаньте прямо, расставив ноги примерно на 3 см.
- Возьмите каждую руку небольшую гантель (можно заменить на бутылки с водой)
- На вдохе сделайте шаг рабочей ногой, плавно перенося на нее вес тела.
- Вставив ногу вперед, опирайтесь на стопу, согните колено под прямым углом
- Повторите упражнение с левой ногой.
- Повторите сет 10 раз.
Ножницы
Это упражнение поможет проработать мышцы бедер и ягодиц, и приведет их в тонус, что поможет уменьшить размер бедер.
- Лягте на коврик, положите руки за голову
- Медленно поднимите ноги и держите обе ноги прямо.
- Оторвите лопатки от пола, напрягите пресс, раздвиньте ноги по вертикали, соедините и снова раздвиньте.
- Повторите упражнение 15 раз с каждой ногой
Столик
Это упражнение поможет вам избавиться от жира на внешней и внутренней поверхности бедер.
- Лягте на спину лицом к потолку.
- Поднимите тело, поддерживая вес тела конечностями, создавая форму "стола".
- Поднимите правую ногу. Одновременно поднимите левую руку и, удерживая тело на весу, коснитесь пальцев правой ноги.
- Повторите то же самое для левой ноги.
- Повторите упражнение 20 раз
Кардиотренировки могут быть очень эффективными для похудения бедер и тонуса мышц. К ним относятся тренировки на кардиотренажерах, таких, как велотренажер, беговая дорожка или эллиптический тренажер. Полчаса кардио пять раз в неделю помогают похудеть в нижней части тела и поддерживать здоровый вес тела.
Аэробные упражнения помогают сжигать жир на внутренней поверхности бедер и других частях тела. Некоторые упражнения, такие как подъем по лестнице, быстрая ходьба, бег трусцой, бег и танцы, увеличивают частоту сердечных сокращений и тренируют мышцы бедер. Поэтому постарайтесь заниматься аэробикой не менее 45 минут в день пять дней в неделю.
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