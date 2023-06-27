Марго Робби в мини-платье от Valentino появилась на фотосессии с кастом фильма "Барби"

Образ актрисы был вдохновлен "розовой и сказочной" Барби.

Марго Робби продолжает транслировать стиль Barbiecore, присоединившись к коллегам по "Барби" для фотосессии перед премьерой фильма в Беверли-Хиллз. Об этом пишет Daily Mail.

Номинированная на "Оскар" актриса, которая недавно начала всемирный пресс-тур серией снимков в стиле Барби, вышла с улыбкой на площадку в роскошном отеле Four Seasons.

Марго Робби Фото: Getty Images

32-летняя австралийская звезда надела розовое мини-платье в горошек от Valentino. Робби дополнила яркий ансамбль желтой стеганой сумочкой с заклепками, также от Valentino, и парой белых туфель-лодочек Manolo Blahnik. Жемчужные украшения от Assael завершили ее образ.

Эндрю Мукамал, стилист Робби, поделился вдохновением для ее ансамбля в Instagram. Он был основан как на винтажном дизайне Valentino, так и на наряде Барби "Pink & Fabulous" 2013 года. Среди знаменитых клиентов Мукамала также Билли Айлиш, Кэри Маллиган и Зои Кравиц.

Робби присоединилась к нескольким своим коллегам по съемочной площадке на фотоколле, а также к сценаристу и режиссеру будущего фильма Грете Гервиг.

Райан Гослинг, сыгравший Кена в грядущей фантастической комедии, был в паре черных брюк, закрепленных темно-коричневым кожаным ремнем. Он также надел простую белую рубашку и кардиган с оттенками белого и пастельно-розового, что является сдержанной отсылкой к розовой теме Барби.

Марго Робби и Райан Гослинг Фото: Getty Images

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Напомним, 21 июля в мировой прокат выходит фильм Греты Гервиг "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях. По первым тизерам и трейлерам становится понятно, что зрители увидят не просто много кукольного и розового, а очень много. В свою очередь главная Барби Голливуда провела для своих поклонников экскурсию по декорациям, где снималась картина, а команда, работавшая над фильмом, раскрыла немало интересных моментов.

Ранее Фокус писал, что Марго Робби в образе Барби украсила обложку Vogue.