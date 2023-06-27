Дэвид Бекхэм показал себя в подростковом возрасте (фото)

Муж Виктории Бекхэм трогательно поздравил свою маму с днем рождения.

48-летний британский футболист Дэвид Бекхэм поделился редким кадром со своей мамой. Снимок в честь дня рождения звездный спортсмен выложил в Instagram.

"С днем рождения, мама, надеюсь, у тебя самый удивительный день, мы все тебя очень любим ❤️ Красивый велюровый спортивный костюм и прическа", — подписал архивное фото муж Виктории Бекхэм. На снимке Дэвид-подросток позирует в спортивном костюме со своей мамой Сандрой.

"Мы любим тебя, Сандра!!! С днем рождения", — написала в комментариях сама Виктория Бекхэм.

Дэвид Бекхэм с мамой

Отметим, что у Дэвида Бекхэма есть сестры Джоэнн и Линн. А родители футболиста в свое время расторгли брак. В 2021 отец Дэвида Тед женился на новой возлюбленной.

"Я так ее люблю!!!" — прокомментировала пост-поздравление невестка известного футболиста Никола Пельтц. А некоторые подписчики заметили сходство матери спортсмена с покойной бывшей женой короля Чарльза ІІІ: "Мужчина, она похожа на принцессу Диану".

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Напомним, Виктория Бекхэм похвасталась достижением среднего сына Ромео.

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