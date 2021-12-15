Дэвид Бекхэм поделился фотографиями со свадьбы своего 73-летнего отца

Кроме Дэвида, никого из членов его семьи на свадьбе Тэда Бекхэма, похоже не было. По крайней мере, на фото футболист позирует без жены и детей.

Легенда мирового футбола Дэвид Бэкхем, отец которого Тэд недавно женился на 62-летнем адвокате Хиллари Мередит, владеющей собственной компанией и миллионным состоянием, поделился снимками со свадьбы, где был шафером.

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На фото, опубликованных в Instagram, он позирует, поправляя галстук 73-летнему жениху, а также за столом с возрастными молодоженами.

[ + – ] Дэавид Бекхэм на свадьбе у своего отца

"Прекрасный день празднования свадьбы моего отца и Хиллари. Приятно быть вместе со всей семьей. Я так горжусь тем, что был рядом с моим отцом, как будто он всегда был рядом со мной ❤️ Люблю тебя, папа", – подписал снимки Дэвид.

В свою очередь Хиллари тоже опубликовала фото, на котором она вместе с новоиспеченным мужем, дочерью Шарлоттой и Дэвидом позируют у рождественской елки. На невесте – белый стильный жакет, атласная юбка ассиметричного кроя и светлые туфли-лодочки. Шарлотта выбрала для церемонии темно-синее бархатное платье со смелым декольте, а мужчины были в строгих элегантных темно-синих костюмах.

[ + – ] Тэд Бекхэм и Хиллари Мередит-Бекхэм со своими детьми от предыдущих браков

Как известно, в свое время Тэд Бекхэм расстался с женой после 32 лет брака, что надолго испортило его отношения с семьей сына, однако спустя годы, все наладилось. С Мередит Бэкхем-старший состоял в отношениях с 2019 года. По словам тех, кто знает Хиллари, занимающуюся защитой прав ветеранов, пострадавших в войнах за пределами США, новая любовь буквально окрылила ее.

Напомним, на свадьбе свекра Виктория Бекхэм замечена не была. Она также никак не отреагировала на нового члена семьи.